Investigan el homicidio de un ciudadano alemán en vías de La Guajira

En la mañana de este martes, 6 de enero, fue asesinado un ciudadano alemán, identificado como Elxnat Leif Lino, quien era oriundo de Darmstadt, ubicado en el estado de Hesse, en ese país.

Según se conoció, en un intento de hurto de la motocicleta en que se movilizaba, unas personas armadas le dispararon en repetidas ocasiones. El joven perdió la vida en el lugar de los hechos.

La Policía indicó que, al parecer, el joven alemán se resistió al hurto de la motocicleta.

Investigan el crimen

La Policía de La Guajira dio a conocer que adelantan la investigación para establecer las identidades de los responsables de este crimen en las vías de este departamento.