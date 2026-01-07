Más de 71 toneladas de basuras fueron recolectados durante primer aguacero del año en Barranquilla

71.4 toneladas de basura fueron recolectados en los diferentes arroyos en Barranquilla durante el primer aguacero del año. Entre los residuos se identificaron arena, piedras, restos de poda, icopor y objetos voluminosos.

Muchos de estos elementos fueron arrojados a la calle o dejados incorrectamente en andenes y esquinas, siendo posteriormente arrastrados por las corrientes de agua.

Para mantener limpias las rejillas de desagüe y los canales de la ciudad, la Alcaldía de Barranquilla y la empresa Triple A realizaron la recolección de residuos sólidos.

“Tenemos que aprender a guardar los residuos en nuestras casas, separar aquellos que podemos entregar a los recicladores y solamente disponer a triplear los días que correspondan, no cuando llueve, no en otros horarios y días diferentes a la frecuencia de cada barrio”, dijo Dina Luz Pardo, jefe de la Oficina de Servicios Públicos del Distrito

Al cierre de 2025, se reportó la recuperación de 66 puntos críticos, transformando más de 61.524 m² de espacio público que anteriormente eran focos de contaminación e inseguridad. Estas intervenciones han impactado directamente a más de 100.000 barranquilleros.