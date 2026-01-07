Polémica por millonaria indemnización que piden cocheros en Cartagena por dejar de usar caballos

La Alcaldía de Cartagena ha sido reconocida en el último año por el proceso de transición llevado a cabo para sustituir los vehículos de tracción animal, particularmente los tradicionales coches o carrozas que transportan a los turistas en el centro histórico de la ciudad.

Una de las dependencias de la administración distrital que ha liderado este proceso es la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATA, de Cartagena, encargada de velar por el bienestar y la protección de los animales en la capital de Bolívar.

Adolfo Pérez, director de la entidad, habló con 6AM de Caracol Radio y reveló cómo ha sido la implementación de coches eléctricos, así como las diferencias que subsisten con los operadores de estos carruajes en Cartagena.

¿Cuánto están pidiendo de indemnización los cocheros en Cartagena?

“No nos cabe en la cabeza de donde sale ese valor”, es lo primero que señala el director de la entidad de protección animal ante la escandalosa cifra revelada por 26 cocheros de 71.120 millones de pesos de indemnización por desistir del uso de sus carruajes.

“No hay soporte, no hay una sustentación, la estamos pidiendo para seguir avanzar y de pronto hacer una contrapropuesta, esperamos al menos al viernes tener estos soportes”, señaló Adolfo Pérez.

De acuerdo con el análisis de la entidad y el diálogo con los operadores, la ganancia en promedio es de 250 mil pesos diarios en promedio en este negocio. Por caballo, los cocheros están pidiendo hasta 93 millones de pesos, una cifra que resulta exorbitante al tratarse de animales criollos colombianos que provienen de fincas locales.

¿Cómo se integrarán los cocheros al nuevo esquema de coches eléctricos?

De acuerdo con el Distrito, la llegada de los coches eléctricos se vislumbra como un éxito pese a su temprana implementación y se busca que los antiguos cocheros se integren al nuevo sistema.

“El alcalde ha sido enfático en vincular a los cocheros, queremos que ellos sean conductores de los coches, pero ellos insisten en la indemnización total, o si no que les demos los coches eléctricos y además 30 mil millones de pesos”, destacó el director de la UMATA.

“Estamos en un plan piloto, primera vez que están estos coches en Cartagena la ciudadanía lo ha acogido, no damos abasto porque hay largas filas, está siendo un éxito y esto es lo que estamos planteándoles a ellos”.

Según el funcionario bolivarense, el uso de los coches eléctricos se vislumbra como una mejora económica y de sustentabilidad para el negocio, dado que les permite ahorrarse gastos de alimentación y veterinario, ampliando mucho más el horario de trabajo y el campo de operaciones.