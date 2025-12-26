Decreto oficial prohíbe el tránsito de coches con caballos en el Centro Histórico

Cartagena está a días de vivir un momento histórico que redefine el paisaje turístico y de protección animal de la Heroica. La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, bajo el liderazgo de Dumek Turbay Paz, sancionó el Decreto 2296 de 2025, que prohíbe, bajo cualquier concepto o finalidad la circulación de carrozas de tracción animal en el Centro Histórico y el cordón amurallado de la ciudad, luego que empiecen a rodar el primer lote de coches eléctricos, el próximo 29 de diciembre.

Al respecto, el alcalde Dumek Turbay ratificó: “En Cartagena no jugamos y nos tomamos en serio toda lucha, a la hora de hacer valer los derechos de los animales y escuchar al clamor de la mayoría de cartageneros y visitantes, quienes hace muchos años ruegan por esta transición. Esto es modernidad, esto es protección animal, esto es una ciudad que avanza con conciencia ambiental y sentido social”.

Por su parte, Milton José Pereira, jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Distrito, precisó: “Esta normativa no sólo marca el inicio oficial de la era de la movilidad sostenible en el Centro Histórico, sino que la ciudad reafirma su compromiso con la protección animal, a través de un modelo contrario al suplicio que, por años, padecieron nuestros caballos, estableciendo un marco legal robusto para impedir el avance de monopolios privados y garantizar que la transición beneficie a los actores tradicionales del sector”.

La medida, que fue decretada este 22 de diciembre, se complementa con el Decreto 2258, emitido a principios de mes, configurando un sistema de transporte turístico moderno, regulado y libre de maltrato animal.

El Centro Histórico de Cartagena se libera de la tracción animal

El Decreto 2296 es contundente en su primer eje: se prohíbe de manera definitiva la circulación de carrozas de tracción animal en el Centro Histórico y su Cordón Amurallado. Esta decisión, alineada con el Plan de Desarrollo 2024-2027 «Cartagena Ciudad de Derechos», busca proteger la vida animal y modernizar la experiencia del visitante en la zona más emblemática de la ciudad.

Este programa promoverá un crecimiento equitativo y sostenible en el sector turístico, con una visión territorial para el desarrollo productivo y la cadena de prestadores de servicios turísticos, fomentando la transición hacia la formalidad.

Para evitar vacíos operativos, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) será el encargado de regular las rutas y horarios de los coches que aún operen fuera del perímetro amurallado, asegurando una transición técnica y socialmente responsable.

Control contra monopolios: Sólo 62 carrozas autorizadas

Uno de los puntos más importantes de la nueva normativa es la lucha contra la informalidad y los intentos de terceros por monopolizar la actividad. El Distrito ha sido enfático: no habrá espacio para carruajes eléctricos “piratas”. De acuerdo con el Decreto 2258, se ha fijado un tope máximo de 62 carrozas eléctricas, cifra que corresponde exactamente al número de coches tradicionales censados y registrados. El Distrito es el dueño de los 62 vehículos, de la estación de carga y de los equipos tecnológicos.

Los actuales cocheros, tras un proceso de concertación y capacitación, accederán al uso y goce de estas carrozas a través de un “instrumento económico territorial”. No obstante, la ley es clara: los beneficiarios no podrán vender, ceder, alquilar ni gravar estas carrozas.

¿Por qué sólo 62 carrozas?

El estudio técnico de movilidad determina que el Centro Histórico no puede soportar más de 62 unidades sin afectar el flujo peatonal y vehicular. Por lo tanto, no se expedirán nuevas licencias más allá de este cupo.

Así también, este decreto adopta oficialmente los requisitos definidos por el Ministerio de Transporte para el tránsito de carrozas turísticas contenidos en la Resolución 20243040046465 del 25 de septiembre de 2024 y precisa que cualquier exigencia adicional será determinada por la Oficina de Matrículas del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena. Cualquier carroza fabricada o comprada por privados sin este aval será inmovilizada de inmediato.

Carrozas eléctricas con tecnología de vanguardia

La inversión distrital no se limita a los vehículos. El sistema integra un ecosistema tecnológico diseñado para la eficiencia y la transparencia: Energía Limpia: Una estación de intercambio de baterías con carga fotovoltaica (solar) de 150 kWp asegurará que la operación sea carbono neutro. Cada unidad cuenta con GPS para monitorear en tiempo real que se cumplan las rutas y horarios establecidos.

Legalidad Tributaria: Las carrozas estarán equipadas con terminales POS para facturación electrónica, cumpliendo con los requisitos de la DIAN y profesionalizando el recaudo. También, el decreto 2296 contempla un motocarro-taller eléctrico exclusivo para atender cualquier eventualidad técnica en las calles del Centro Histórico.

Sanciones y Vigilancia

El cumplimiento de este decreto será supervisado rigurosamente. Los operadores que incumplan las normas de tránsito alteren las tarifas o descuiden el mantenimiento de las unidades, se enfrentarán a sanciones basadas en el Código Nacional de Tránsito y la Ley de Transporte.

Con la implementación de este sistema, Cartagena se posiciona a la vanguardia del turismo sostenible en América Latina. Asimismo, se mejorará la capacidad de emprendedores, mujeres del sector de la economía popular de las zonas rurales e insulares que se dedican a la actividad turística, y empresarios del sector, para generar rentabilidad y fortalecimiento del sistema de información turística.

El cambio de caballos por motores eléctricos de 1 kW de potencia no es solo una mejora estética, sino un compromiso profundo con la ética ambiental y la modernización urbana en Cartagena.