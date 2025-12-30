Iniciaron los controles tras decreto que prohíbe circulación de los caballos cocheros en Cartagena

Lo que fue concebido como una iniciativa seria de gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz, desde el Plan de Desarrollo: Cartagena, Ciudad de Derechos, se hizo realidad en medio de un hecho histórico, la noche de este lunes, 29 de diciembre de 2025: el fin de la era de los caballos cocheros y, con ella, también el final de una de las mayores muestras de maltrato animal tantas veces denunciada por miles de testigos.

Este lunes, 29 de diciembre, la noche cartagenera se vivió distinta, sin la circulación de coches con caballos en el Centro Histórico de Cartagena, luego que la Alcaldía de Cartagena activara los controles decretados que prohíben desde la fecha los vehículos de tracción animal en el centro amurallado.

La noche de hoy lunes pasó a la historia como la primera vez, tras décadas de atropellos contra los caballos, reclamos ciudadanos y controversias por equinos cansados o postrados en el piso, que no circulan los carruajes con animales en Cartagena.

Con calles más despejadas, menos ruido y un ambiente más tranquilo, cartageneros y turistas nacionales y extranjeros celebraron la primera jornada de la prohibición de coches de caballos en el Centro Histórico de Cartagena, una medida que comenzó a regir de forma permanente y que ya genera reacciones positivas.

Desde la Torre del Reloj, pasando por la Plaza de los Coches y hasta plazas como Santo Domingo o los alrededores del hotel Santa Teresa, visitantes destacaron la sensación de mayor orden y seguridad para caminar, tomar fotografías y disfrutar del patrimonio sin interrupciones y escenas de maltrato animal.

“Se siente más libre, más limpia la vista y uno puede apreciar mejor la arquitectura”, comentó una turista argentina mientras recorría las murallas.

Incluso, muchos de ellos agradecieron el ímpetu de la Alcaldía de Cartagena por sacar adelante el proceso, tras muchos años de ser una petición de la mayoría de la ciudadanía y visitantes.

La medida, impulsada por la administración distrital, busca priorizar el bienestar animal y mejorar la movilidad en uno de los sectores más visitados de la ciudad. Durante esta primera noche, el flujo peatonal fue constante y comerciantes señalaron que el ambiente favoreció la permanencia de los visitantes en restaurantes y plazas.

Aunque el diálogo con el gremio de los cocheros continúa el Distrito para propiciar vinculaciones laborales y capitales semilla para que haya unión en torno a la transición, el primer balance nocturno deja una postal clara: turistas caminando sin prisas, calles históricas más despejadas, cero maltrato animal y una nueva experiencia urbana que, para muchos, marca un cambio positivo en la forma de vivir el Centro Histórico de Cartagena; y que ya comienza a convertirse en referente mundial de movilidad sostenible y defensa animalista.