Coches eléctricos en Cartagena: 500 personas los usaron en sus primeras tres horas

En una jornada histórica, en la que Colombia y el mundo fueron testigos de cómo Cartagena puso fin al maltrato animal del que fueron víctimas los caballos cocheros durante décadas, bastó con que el alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, cortara de manera simbólica la cinta que marcó el inicio oficial de una nueva era para que cartageneros y visitantes se apostaran, en largas filas, para esperar su turno con un único objetivo: recorrer las callecitas del Centro Histórico en las 24 primeras carrozas eléctricas que conforman un sistema integral 100% eléctrico.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Lo recorridos gratuitos, en los cuales los coches eléctricos son conducidos por hombres y mujeres formados por el Distrito, hacen parte de un piloto de tres meses apalancado en cabeza del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), la Unidad de Asistencia Técnica Agropecuaria Municipal (Umata), la Corporación Turismo Cartagena de Indias (Corpoturismo), Secretaría General, Secretaría de Turismo, Apoyo logístico, Talento Humano y todo el acompañamiento distrital.

En el primer día del plan piloto, los 24 coches eléctricos, que circularon en horario de 5:00 de la tarde a 8:00 de la noche, acogieron a más de 500 personas que pasearon por las calles del Centro Histórico, en medio del que ahora se constituye en un plan para el disfrute familiar, libre de violencia animal y la mejor excusa para conocer las mágicas callecitas y plazas de Cartagena.

Los primeros 24 coches eléctricos, del total de un lote de 62 que muy pronto estarán disponibles, hicieron un recorrido en promedio de cuatro vueltas el martes, 30 de diciembre, en medio de paseos amenos donde los visitantes pudieron conocer sobre la historia de la ciudad y sus atractivos.

Tenga en cuenta que, este miércoles, 31 de diciembre de 2025, ni mañana (jueves, 1 de enero de 2026), el servicio de coches eléctricos no estará disponible debido a la alta afluencia de peatones, en el Centro Histórico, con motivo de las celebraciones de fin e inicio del nuevo año.

Conforme con la evaluación y monitoreo de la movilidad en el Centro Histórico, en medio de la alta afluencia de visitantes en la temporada, se informará de manera oportuna para que cartageneros y visitantes accedan a los coches eléctricos en la modalidad de prueba piloto (gratuitamente), en la Plaza de los Coches, Plaza de la Aduana, Plaza de Santo Domingo, Plaza de Santa Teresa o Parque de San Diego, en horario de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.

“Sin duda alguna, estamos marcando un antes y un después en la movilidad turística y sostenible de la ciudad, en aras de preservar los derechos de los animales. Nos llena de inmensa satisfacción ser testigos de esta nueva era, con un turismo sostenible y responsable, en la que ya muchos cartageneros y visitantes disfrutan en el plan piloto establecido. Cartagena, sin duda, siempre será el mejor plan”, destacó el alcalde Dumek Turbay Paz.

Detalles de las carrozas eléctricas

El anexo técnico de las carrozas estipula que funcionarán con energía solar, mediante un sistema eléctrico. Cada carroza mide 1548 mm de ancho, 4 m de largo y 2 metros de alto (incluida la carpa). La capacidad es de 6 personas: 4 pasajeros, el conductor y un guía turístico.

Así mismo, la carroza tiene los siguientes detalles:

- Asientos ergonómicos

- Peldaños o estribos retráctiles

- Tablero digital para comandos

- Carrocería anticorrosiva

- Sistema de iluminación completo: luces delanteras, traseras, de freno, reversa, estacionarias y direccionales, así como faroles

- Sistema de sonido

- Carpa plegable

Además, los vehículos contarán con un sistema de monitoreo satelital (GPS), batería intercambiable, modalidad Eco-Smarth Movility (silencioso y libre de emisiones).