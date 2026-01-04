National Geographic exalta a Cartagena por sustituir coches de caballos por vehículos eléctricos

La reconocida organización National Geographic destacó la entrada en operación del sistema integral de movilidad sostenible turística de Cartagena, con la cual se puso fin al uso de caballos para movilizar coches en el Centro Histórico.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En una reciente publicación en la cuenta de Instagram @natgepesp menciona: “Esta semana, en National Geographic España reunimos siete imágenes que nos llevan de los leones marinos a los caballos de Cartagena, recorriendo océanos, continentes y ecosistemas con escenas pensadas para sorprender y despertar curiosidad.”

Junto a imágenes sorprendentes de animales, paisajes, plantas exóticas y descubrimientos captadas en siete lugares del mundo, ocupa un lugar la imagen del alcalde Dumek Turbay conduciendo uno de los coches eléctricos antes de su presentación al público en el Centro Histórico, acompañada de la siguiente descripción: “Adiós a los carruajes: Cartagena de Indias sustituye carruajes de caballos por vehículos eléctricos que conservan la estética, promoviendo sostenibilidad y bienestar animal”. El crédito de la foto es otorgado a la Alcaldía de Cartagena.

“Cuando nos propusimos dar el histórico paso de sustitución de los caballos cocheros hacia un sistema de transporte sostenible. Pero, ante todo, libre de maltrato animal, entendimos que Cartagena pasaría a escribir páginas doradas como un referente mundial en una lucha de muchas décadas. Lo hicimos, paso a paso, con la participación de cada una de las partes involucras y, hoy, nos honra en gran manera ver cómo ese gran logro es reconocido a nivel mundial. Tenemos la convicción de continuar trabajando sobre las bases de una hoja de ruta de nuestro Plan de Desarrollo: Cartagena, Ciudad de Derechos, con convicción y método, lejos de cualquier muestra de azar o falta de planificación”, destacó Dumek Turbay Paz, alcalde Mayor de Cartagena.

La entrada en operación de 24 coches eléctricos pone fin al repudiable maltrato animal al cual eran sometidos muchos equinos usados para este servicio turístico en distintas zonas de Cartagena. Por lo pronto, se realiza una prueba piloto en la cual los ciudadanos y turistas pueden usar gratuitamente los coches y realizar un circuito por el Centro Histórico.

En total, la ciudad cuenta con 60 coches que paulatinamente entrarán a funcionar. Cartagena se convierte en la primera ciudad del mundo en implementar exitosamente este tipo de transporte turístico 100% eléctrico, cuyas baterías se abastecerá de una planta de con un sistema de energía solar.

Sobre National Geographic

National Geographic es una organización global sin fines de lucro (la National Geographic Society) dedicada a la exploración, investigación y educación científica, que se ha expandido a través de medios como la famosa revista mensual y una red de canales de televisión (NatGeo), conocidos por sus documentales de alta calidad sobre naturaleza, ciencia, historia y cultura, además de inspirar a nuevas generaciones de exploradores y científicos con becas y recursos educativos.