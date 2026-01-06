En cuánto quedó la cuota moderadora 2026: estas son las personas que tendrán que pagar $50.000

Cada año inicio de año viene con nuevas tarifas económicas no solo en el salario mínimo, transporte y alimentos, pues la salud también se suma al incremento en el pago de las cuotas moderados y copagos.

El Ministerio de Salud y Protección Social ya hizo oficial el aumento de los valores por medio de la Circular Externa 048 de 2025. Es importante mencionar que estas tarifas entraron en vigencia desde el 1 de enero del presente año.

El ajuste responde a la actualización de los valores con base en la Unidad de Valor Básico (UVB)y se realiza conforme al Decreto 1652 de 2022, el Plan Nacional de Desarrollo (Ley 2294 de 2023) y demás normas vigentes.

Quiénes tendrán que pagar $50.000 en cuota moderadora

Además de los aportes obligatorios a salud y pensión, quienes pertenecen al régimen contributivo deberán asumir nuevos valores en las cuotas moderadoras, algunas de las cuales superarán los $50.000 por cada servicio médico.

El ajuste responde a un nuevo criterio de cálculo que ya no depende del salario mínimo, sino del comportamiento del costo de vida en el país.

Dentro del régimen contributivo, las cuotas moderadoras continúan siendo una herramienta para regular el uso de los servicios de salud. El valor que debe pagar cada afiliado depende de su nivel de ingresos, calculado en salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).

Los afiliados que ganen más de cinco salarios mínimos serán quienes enfrenten los cobros más elevados durante 2026. Para este grupo, la cuota moderadora podrá llegar a $52.800 por servicio, un valor que aplica tanto para el cotizante como para sus beneficiarios.

Copagos 2026 y nuevas tarifas de cuotas moderadoras

Con la normativa publicada a finales de 2025, el Gobierno nacional estableció los valores máximos que las EPS podrán cobrar por concepto de cuotas moderadoras y copagos durante 2026.

El cambio más significativo es la implementación de un nuevo esquema de indexación, que toma como referencia la Unidad de Valor Básico (UVB), un indicador diseñado para reflejar la variación del costo de vida y garantizar ajustes más técnicos y sostenibles.

Este modelo reemplaza el sistema anterior, en el que las tarifas se actualizaban de forma automática según el aumento del salario mínimo.

Cuotas moderadoras en 2026 según nivel de ingresos

Así quedarían las tarifas aproximadas para los afiliados al régimen contributivo:

Ingresos inferiores a 2 SMLMV

Cuota moderadora cercana a $5.000

Ingresos entre 2 y 5 SMLMV

Cuota moderadora aproximada de $20.100

Ingresos superiores a 5 SMLMV

Cuota moderadora de hasta $52.800

Es importante tener en cuenta que estos valores pueden variar dependiendo del tipo de servicio médico y de los topes máximos establecidos en la normativa vigente.

Aportes obligatorios a salud y pensión en Colombia para 2026

El aporte total al sistema de salud sigue siendo del 12,5 % del salario mensual, distribuido de la siguiente manera:

Trabajador: 4 %

4 % Empleador: 8,5 %

Con un salario mínimo fijado en $1.750.905, los aportes aproximados quedan así: