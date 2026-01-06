Pereira

Pereira ampliará su red de cámaras de seguridad con una inversión de $21.000 millones

El convenio entre el municipio y el Gobierno Nacional ya se firmó.

Foto: Sistema de vigilancia de la Policía Metropolitana de Pereira - Alcaldía de Pereira (archivo)

Dicho convenio fue suscrito entre la Alcaldía de Pereira con el Ministerio del Interior que permitirá invertir estos $21.000 millones en el fortalecimiento del sistema de videovigilancia de la ciudad, una estrategia clave para mejorar la seguridad y el control territorial.

Actualmente, Pereira dispone de 490 cámaras distribuidas en zonas urbanas y periféricas. Con los nuevos recursos, la administración municipal busca ampliar de manera significativa esta cobertura y alcanzar cerca de mil dispositivos en operación en distintos puntos del municipio.

Las cámaras que serán adquiridas incorporarán tecnología de última generación, incluyendo analítica de video, inteligencia artificial y sistemas de georreferenciación. Estas herramientas permitirán a las autoridades fortalecer la planeación de los operativos, mejorar la toma de decisiones y optimizar la presencia de la fuerza pública en los sectores priorizados.

El secretario de Gobierno, Jorge Mario Trejos Arias, confirmó que los recursos ya están asegurados y resaltó que esta inversión representa un paso importante para consolidar un sistema de vigilancia más moderno y eficiente al servicio de la ciudadanía.

“Se van a tener cámaras de seguridad, el convenio se firmó a finales del año pasado, tenemos un cronograma con el Ministerio del Interior que se está ejecutando en su primera fase y la idea es que en el primer semestre podamos contar con nuevas cámaras en la ciudad que serán de última tecnología, con análisis de data, con inteligencia artificial, más o menos estaríamos llegando a las mil cámaras”, afirmó Trejos.

Según lo previsto, la instalación y puesta en marcha de las nuevas cámaras se realizará hasta el mes de junio, lo que permitirá reforzar las acciones de prevención del delito y contribuir a una mayor percepción de seguridad en la capital risaraldense.

