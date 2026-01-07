Drama de Warner Bros: ¿Se van con Paramount o se quedan con la oferta de Netflix? Le contamos

En la mañana de este miércoles, se dio a conocer una importante decisión que habría sido tomada por el estudio de cine y entretenimiento estadounidense conocido como Warner Bros, quienes en las últimas semanas, han recibido diversas ofertas para ser fusionados con otras entidades, dentro de las cuales destacaron las plataformas de streaming Paramount y Netflix.

Estas ofertas que fueron realizadas por dos de las plataformas de streaming más importantes a nivel mundial, llegaron durante el mes de diciembre de 2025, siendo Netflix la primera en realizar una propuesta. Sin embargo, luego de que se conociera la disposición de Warner Bros para llegar a un acuerdo, Paramount tomó la decisión de realizar una oferta aún mayor en un intento para quedarse con su catálogo y sus estudios de cine.

WB rechaza la oferta de Paramount

Sin embargo, a pesar de que la primera oferta que fue realizada por Paramount fue rechazada, recientemente habían intentado llegar a un acuerdo, pues según se reveló, se encontraban trabajando de manera conjunta con el consejo de administración de Warner Bros, para plantear una oferta que finalmente fuera aceptada.

Pues el día de hoy, en horas de la mañana, la junta directiva de Warner Bros recomendó no tomar la oferta realizada por Paramount, pues a pesar de que se ofrecía una cantidad de dinero mayor, se había planteado en un procedimiento que podría llegar a resultar muy riesgoso. Dejando así a Netflix nuevamente a la cabeza.

Los riesgos de la gran propuesta

Desde un inicio, la propuesta planteada por la plataforma más grande del mundo, Netflix, se estableció cerca a los $72.000 millones de dólares, es decir, un valor de $27,75 dólares por cada acción de la compañía. Luego de esto, apareció Paramount, quienes ofrecieron $30 dólares por cada acción, lo que causó dudas al interior de Warner Bros.

Sin embargo, a pesar de que muchas personas pueden pensar en escoger la oferta más alta, hay un aspecto esencial que los dirigentes de Warner Bros tuvieron en cuenta, y es que la propuesta de Paramount, tendría que ser ‘financiada’ por diferentes préstamos que sumarían cerca de $50 millones de dólares.

Warner Bros se queda con Netflix

Según esto, la empresa fundada por los hermanos Warner, explicó que además de que aceptar el negocio con Paramount representaría un riesgo mucho más alto de desmoronarse por el origen de los fondos, se estarían asociando con una firma de un tamaño menor a la de ellos, y, por tanto, la fusión con Netflix estaría más cerca que nunca.

En caso de que se diera este movimiento, la compañía pionera en los servicios de streaming, Netflix, anunciaría la adquisición de Warner Bros, lo que significaría que Warner Bros, incluyendo sus estudios de cine, televisión, HBO y HBO Max, pasarían a hacer parte de Netflix.

