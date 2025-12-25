Director de cine colombiano no estafó: Fiscalía archivó el caso

Al director de cine, productor y realizador Camilo Andrés Vega, la Fiscalía le abrió una indagación por presunta estafa.

En octubre pasado informamos que la Fiscalía abrió una indagación por el delito de estafa en contra del director, productor y realizador de cine y televisión Camilo Andrés Vega. Ahora la noticia es que el ente acusador archivó el caso.

Él fue denunciado porque supuestamente prometió rendimientos o ganancias de hasta el $40% si invertían en proyectos cinematográficos que, algunos no se hicieron.

En su momento la Fiscalía recibió tres denuncias, una de su antiguo socio Julián Solórzano, es un empresario del sector automotriz; y dos más de los médicos Diego Penagos y Mario Sánchez. Ellos aseguraron que su dinero nunca tuvo retorno.

Al analizar el caso, la Fiscalía concluyó que: “Los contratos aportados al expediente, libremente suscritos por los inversionistas, establecen expresamente que se trataba de proyectos audiovisuales sujetos a riesgo comercial. No existe evidencia de que el denunciado hubiese inventado proyectos falsos o inexistentes. Por el contrario, se acreditó la producción, finalización y exhibición de El Rey de la Montaña, verificable en la cartelera comercial y en su posterior presencia en una plataforma digital extranjera. En el caso de Amazon INC – El Ministro, se comprobó documentalmente que el proyecto alcanzó etapas de preproducción, incluyendo guion, planeación y desarrollo creativo”.

“En este caso, el material recaudado muestra que ninguno de los denunciantes fue inducido mediante una mentira; todos conocían la naturaleza incierta del negocio, lo cual fue expresamente aceptado en los contratos (…) Tampoco se advierte apropiación indebida ni uso irregular de los recursos”.

El denunciado Camilo Vega y el empresario Solórzano, suscribieron un acuerdo extrajudicial mediante el cual resolvieron su controversia.

El doctor Diego Penagos, logró un acuerdo satisfactorio con el denunciado y expresó formalmente su intención de no continuar con la acción penal.

Y el doctor Mario Sánchez, fue citado a conciliación varias veces por la Fiscalía, el denunciado director de cine Camilo Vega, informó al ente acusador haber formulado varias ofertas de arreglo y propuestas de pago, sin recibir respuesta. En conclusión, a Fiscalía cerró el caso.