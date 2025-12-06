A Vivir Que Son Dos DíasA Vivir Que Son Dos Días

Programas

‘Estado de Fuga 1986’, la nueva serie de Netflix inspirada en Campo Elías Delgado

&#039;Estado de Fuga&#039;, la nueva serie de Netflix inspirada en Campo Elías

'Estado de Fuga', la nueva serie de Netflix inspirada en Campo Elías

13:47

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Netflix estrenó ‘Estado de Fuga’, una serie ambientada en 1986 e inspirada en los crímenes cometidos por Campo Elías Delgado y la masacre del restaurante Pozzetto, hechos que marcaron la historia del país y que, treinta y nueve años después, sirven como punto de partida para esta producción.

La serie cuenta con la actuación protagónica de Andrés Parra y con la participación del gran escritor bogotano Mario Mendoza. La producción fue grabada en diversos puntos de la capital, con el objetivo de recrear el ambiente y la atmósfera de la ciudad en los años 80.

A lo largo de ocho episodios, la historia se desarrolla desde la mirada de un escritor, no desde la del asesino, algo que permite analizar temas como la conciencia, la salud mental y las diferentes expresiones de la violencia.

“La serie juega mucho con que nos habita Dios y nos habita el diablo, a todos; nos habita el amor y el miedo, la tolerancia y la intolerancia. Y esta serie estéticamente lo logra mostrar muy bien. Al final, como dice Mario, somos dos fuerzas, no hay una sola”, explicó el actor Andrés Parra.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad