‘Estado de Fuga 1986’, la nueva serie de Netflix inspirada en Campo Elías Delgado

Netflix estrenó ‘Estado de Fuga’, una serie ambientada en 1986 e inspirada en los crímenes cometidos por Campo Elías Delgado y la masacre del restaurante Pozzetto, hechos que marcaron la historia del país y que, treinta y nueve años después, sirven como punto de partida para esta producción.

La serie cuenta con la actuación protagónica de Andrés Parra y con la participación del gran escritor bogotano Mario Mendoza. La producción fue grabada en diversos puntos de la capital, con el objetivo de recrear el ambiente y la atmósfera de la ciudad en los años 80.

A lo largo de ocho episodios, la historia se desarrolla desde la mirada de un escritor, no desde la del asesino, algo que permite analizar temas como la conciencia, la salud mental y las diferentes expresiones de la violencia.

“La serie juega mucho con que nos habita Dios y nos habita el diablo, a todos; nos habita el amor y el miedo, la tolerancia y la intolerancia. Y esta serie estéticamente lo logra mostrar muy bien. Al final, como dice Mario, somos dos fuerzas, no hay una sola”, explicó el actor Andrés Parra.