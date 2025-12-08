Paramount entra en la puja por Warner Bros: ¿Netflix pierde oportunidad? Donald Trump será clave

Este lunes, 8 de diciembre, Paramount lanzó una gran oferta pública para comprar a Warner Bros Discovery (WBD), el gigante de Hollywood que también posee CNN, desafiando así el controvertido acuerdo de Netflix.

Su propuesta pone en aprietos a Netflix, quien ya había lanzado una propuesta para adquirirlo. El hombre que está detrás de esta propuesta es David Ellison, hijo de Larry Ellison, aliado del presidente estadounidense Donald Trump.

Hasta la semana pasada, Netflix había anunciado el cierre de un acuerdo para comprar el estudio Warner Bros, lo que provocó inquietudes antimonopolio y preocupación en la élite de Hollywood por el futuro de su industria.

Sin embargo, todo esto cambiaría el rumbo cuando David Ellison, el padre de Larry, una de las personas más ricas del mundo decidiera aportar el dinero necesario para que Paramount se montara en la puja por Warner. Esta propuesta económica estuvo apoyada por grandes empresas soberanas de Arabia Saudita, Catar y Abu Dabi.

Otro hombre que fue clave en esta nueva propuesta de Paramount fue Affinity Partners, la firma de capital privado fundada por el yerno de Trump, Jared Kushner, quien recientemente representó al mandatario en misiones diplomáticas sobre las guerras en Gaza y Ucrania.

¿Por qué Trump está interesado en esta puja?

El presidente de los Estados Unidos se ha convertido en un personaje clave en esta puja. Recientemente, Trump se pronunció sobre el tema y dijo que el acuerdo con Netflix “podría ser un problema” porque se quedaría con una enorme cuota de mercado en la industria del cine y la televisión.

Además, anunció que participaría en la decisión del gobierno de aprobar el acuerdo por motivos de competencia leal, en lugar de dejar la cuestión únicamente en manos del Departamento de Justicia o la Comisión Federal de Comercio (FTC), como suele ocurrir.

“Realmente estamos aquí para terminar lo que empezamos”, declaró David Ellison a la CNBC cuando su compañía presentó su sexta puja por WBD desde septiembre, cuando comenzó la guerra de ofertas.

A diferencia de la propuesta de Netflix, la última de Paramount incluye la compra de canales de cable como CNN, TNT, TBS y Discovery, que se sumarían a su grupo de activos televisivos como CBS, MTV y Comedy Central.

La oferta valora al gigante del entretenimiento en 108.400 millones de dólares y representa una prima del 139% sobre el precio de las acciones de WBD en septiembre, de 12,54 dólares.

¿Quién tiene la mejor oferta?

En un comunicado, Paramount calificó la oferta de Netflix de “inferior e incierta”. La compañía de streaming valora los estudios Warner Bros en casi 83.000 millones de dólares. “Los accionistas de WBD merecen la oportunidad de considerar nuestra oferta superior, totalmente en efectivo”, declaró Ellison.

Mientras tanto, Netflix sigue sin pronunciarse sobre este tema. Aunque, como señaló Ross Benes, analista de eMarketer, “Netflix tiene la ventaja” porque ha recibido luz verde de la junta directiva de WBD, “pero Paramount apelará a accionistas, reguladores y políticos” para prevalecer, añadió.

