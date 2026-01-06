“Veo muy remota la posibilidad de cualquier tipo de acción militar contra Colombia” alcalde de Cali

Luego de declaraciones del presidente de los Estados Unidos Donald Trump sobre que, no descarta una posible intervención en Colombia tal como lo hizo en Venezuela y que esto a su vez desatara comentarios en redes sociales del presidente Gustavo Petro llamando al pueblo a defenderlo.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, resaltó la estabilidad democrática de Colombia y su relación histórica con Estados Unidos, la cual calificó como sólida en ámbitos comerciales, culturales y de seguridad. En ese contexto, consideró “veo muy remota la posibilidad de que llegue a haber cualquier tipo de acción militar contra Colombia.” y afirmó que, por el contrario, se debe seguir fortaleciendo la relación bilateral para generar “más oportunidades comerciales y más oportunidades culturales para nuestra gente”.

Igualmente, el mandatario se refirió a la situación política de Venezuela y al impacto que ha tenido en Colombia durante las últimas décadas, señalando que el país ha sido testigo “durante los últimos 25 años del sufrimiento del pueblo venezolano”. Recordó que Colombia ha recibido cerca de 4 millones de ciudadanos venezolanos, de los cuales aproximadamente 250 mil se han asentado en Cali.

Eder, finalmente, hizo un llamado a los colombianos a mantener la democracia y observar con atención lo ocurrido en el vecino país, advirtiendo que “nosotros no podemos permitir que eso vaya a ocurrir en Colombia jamás”. Destacó que el país debe mantenerse y priorizar la democracia “nosotros somos una democracia, somos una sociedad donde tenemos el privilegio de elegir nuestro mandatario libremente y eso debe permanecer” y subrayó que ese principio debe mantenerse. No obstante, reiteró su optimismo frente a un eventual cambio en Venezuela, manifestando “yo hoy solo puedo expresar mucha felicidad ante la ilusión de que la realidad del pueblo hermano de Venezuela pueda cambiar y de que por fin pueda haber libertad en Venezuela”.