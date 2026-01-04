Más de 100 familias desplazadas por la violencia en el Cauca llegaron a Cali

La instalación de artefactos explosivos en accesos y veredas, generaron que muchas familias optaron por salir del territorio para proteger a sus hijos e hijas.

El personero de Cali, Gerardo Mendoza, alertó el desplazamiento desde el municipio de Buenos Aires, Cauca, luego de una toma armada el pasado 16 de diciembre, presuntamente por disidencias de las Farc, que dejó daños graves en viviendas, la Alcaldía Municipal y la estación de Policía, así como la instalación de artefactos explosivos en accesos y veredas, generando un clima de miedo generalizado.

Ante esta situación, muchas familias optaron por salir del territorio para proteger a sus hijos e hijas del riesgo de reclutamiento forzado.

“El suroccidente colombiano no se puede convertir en un segundo Catatumbo. Aquí hay institucionalidad, presencia del Ministerio Público y una respuesta oportuna para proteger a las víctimas del conflicto armado”, afirmó el personero de Cali, Gerardo Mendoza.

De acuerdo con el reporte consolidado por la Personería Distrital, desde el 16 de diciembre y hasta la fecha se han recibido 103 declaraciones individuales, correspondientes a 139 familias provenientes de Buenos Aires. A este flujo paulatino se sumó un evento de características masivas el 29 de diciembre, cuando 36 familias, integradas por 82 personas, se presentaron en las instalaciones del CRAV manifestando haber sido víctimas de desplazamiento forzado.

Las cifras dan cuenta de la magnitud del impacto humanitario: en total se han registrado 103 declaraciones, de las cuales 80 corresponden a mujeres y 23 a hombres.

En cuanto a las personas afectadas, se contabilizan 112 adultos, 22 adultos mayores, 41 adolescentes y 28 niños y niñas.

El desplazamiento forzado aparece como el principal hecho victimizante, con 102 casos reportados, además de 23 amenazas, dos atentados y un caso de abuso sexual. El 100 % de las familias provienen del departamento del Cauca, específicamente del municipio de Buenos Aires. Ver el cuadro de cifras al final.