Mujer solicitada en Brasil por tráfico de drogas fue capturada en Cali

En medio de un operativo en la ciudad de Cali, en el barrio La Unión, fue detenida una mujer de 27 años, tras revisar sus antecedentes y encontrar una circular roja de INTERPOL.

Era requerida por las autoridades brasileñas como prófuga de un proceso penal por el delito de tráfico transaccional de drogas ilícitas en dicho país, lo cual ocurrió en abril del año 2018 en dicho país.

Según contó el general Edwin Urrego comandante la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, la mujer fue capturada cuando fue descubierta transportando cocaína adheridos a su cuerpo.

“La Policía Nacional en la ciudad de Cali logra la aprehensión de Luz Angela Cruz Prado (…) se tiene conocimiento que fue capturada en el aeropuerto de Tabatinga cuando llevaba adheridos a su cuerpo seis kilos de cocaína con destino final México. Inicialmente se le dio un año de prisión. Luego una detención domiciliaria, la cual aprovechó para regresar hacia Colombia e incumplir la medida”.

La mujer fue condenada a 15 años de prisión y esta puesta a disposición para su futura extradición ante la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación.