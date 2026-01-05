Damnificados por incendio estructural en comuneros pide ayudas para reconstruir sus viviendas

El pasado primero de enero se presentó un incendio estructural en un asentamiento irregular conocido como La Playita, allí, según el balance de las autoridades y los organismos de socorro, no hubo personas lesionadas, pero sí 39 viviendas afectadas por las llamas y tres más con daños de en ventanas.

A través de la secretaría de Gestión del Riesgo y con el apoyo de la Defensa Civil, se logró determinar que las familias estaban compuestas por 61 adultos y 59 niños.

De manera inmediata se entregaron ayudas humanitarias que corresponden a 48 kits de mercado, 48 kits de cocina, 48 kits de higiene y 85 kits de descanso, según informó el subsecretario de Gestión de Riesgo Nicolás Suárez.

De otro lado, también se activó una campaña de recolección solidaria para la comunidad, la cual corresponde a ropa, alimentos, artículos de cocina y aseo. Estos pueden ser entregados en los CALI y el CAM.

Yudis Alejandra Torres líder de la comunidad, asegura que más de 130 familias han perdido todo, solo quedaron con lo que tenían puesto “gracias a Dios y a la ayuda de los caleños hemos recibido ayudas como alimentos, ropa. Lo que realmente ahora se necesita es tejas, alambre, puntillas, tarugos para volver a construir sus casas ya que algunos viven donde vecinos o familiares y necesitan volver a sus hogares”.