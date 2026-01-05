Cali

Damnificados por incendio estructural en comuneros pide ayudas para reconstruir sus viviendas

Aunque la administración distrital entregó ayudas, las familias afectadas piden donaciones a los caleños

El pasado primero de enero se presentó un incendio estructural en un asentamiento irregular conocido como La Playita, allí, según el balance de las autoridades y los organismos de socorro, no hubo personas lesionadas, pero sí 39 viviendas afectadas por las llamas y tres más con daños de en ventanas.

A través de la secretaría de Gestión del Riesgo y con el apoyo de la Defensa Civil, se logró determinar que las familias estaban compuestas por 61 adultos y 59 niños.

De manera inmediata se entregaron ayudas humanitarias que corresponden a 48 kits de mercado, 48 kits de cocina, 48 kits de higiene y 85 kits de descanso, según informó el subsecretario de Gestión de Riesgo Nicolás Suárez.

De otro lado, también se activó una campaña de recolección solidaria para la comunidad, la cual corresponde a ropa, alimentos, artículos de cocina y aseo. Estos pueden ser entregados en los CALI y el CAM.

Yudis Alejandra Torres líder de la comunidad, asegura que más de 130 familias han perdido todo, solo quedaron con lo que tenían puesto “gracias a Dios y a la ayuda de los caleños hemos recibido ayudas como alimentos, ropa. Lo que realmente ahora se necesita es tejas, alambre, puntillas, tarugos para volver a construir sus casas ya que algunos viven donde vecinos o familiares y necesitan volver a sus hogares”.

