Revelan robot que haría tareas del hogar: Cocinaría, lavaría ropa y podría manejar electrodomésticos

Actualmente se está llevando a cabo la Feria de Electrónica de Consumo (CES en inglés), en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos. Bajo este marco, la conocida empresa de aparatos electrónicos y electrodomésticos ‘LG’, aprovecho la visibilidad para oficializar el lanzamiento de su nuevo invento.

Se trataría del robot ‘CLOiD’, un dispositivo el cual se encargaría de realizar diferentes tareas del hogar tales como cocinar, lavar ropa y emplear otros dispositivos. Con el objetivo de reducir el tiempo y el esfuerzo que significan este tipo de actividades.

Las tareas que puede realizar CLOiD

Dentro de las actividades que resaltó Brant Varner, vicepresidente de ventas del conglomerado estadounidense, el robot tendría la capacidad de sacar la leche de la nevera, poner comida dentro de un horno, manipular electrodomésticos como una lavadora o doblar y apilar la ropa luego de su secado. Adicionalmente, aseguraron que la máquina podrá comprender el estilo de vida del usuario, evitando así, ser una molestia.

Este robot, contará con una estructura semejante al cuerpo humano, contando con una cabeza, torso, brazos articulados y una plataforma sobre ruedas con la capacidad de inclinarse para regular altura y recoger objetos. Adicionalmente, la novedosa se encuentra equipada con un equipo de navegación autónoma.

Su ‘cabeza’, tendrá el funcionamiento como una base de control, pues contará con una pantalla, altavoces, cámaras, varios sensores e inteligencia artificial generativa, lo que será fundamental para que pueda recopilar información proveniente de la comunicación con los usuarios.

Tecnología y tareas del hogar

Esta creación, sería el desarrollo de las tecnologías aplicadas a facilitar la vida de los seres humanos, sin embargo, esto no es algo nuevo. Anteriormente, se han evidenciado equipos como los robots aspiradoras, que con el paso del tiempo, su presencia en los hogares se ha vuelto cada vez más común.

Con relación a esto, la creación del robot ‘CLOiD’, estaría orientada al fortalecimiento del ecosistema de productos LG, pues desde la empresa, aseguraron que los equipos que podrá operar este robot, se deben encontrar conectados entre sí por medio de LG ThinQ y LG webOS, sistemas operativos de televisores y electrodomésticos de la marca.

Futuras innovaciones

A pesar del gran desarrollo tecnológico que representa la creación de un equipo de este tipo, desde la compañía establecieron que este no es el limite de la innovación, pues para un futuro, se tiene pensado que este tipo de robots se encuentren en la capacidad de percibir su entorno y tomar decisiones de manera autónoma, sin la necesidad de que un usuario le entregue coordenadas.

Se espera que durante el desarrollo de esta feria que irá hasta el día 9 de enero de 2026, se hagan nuevos anuncios referentes de la tecnología aplicada a sectores como salud, movilidad y entretenimiento.

