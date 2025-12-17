Tendencias de belleza 2026: una apuesta a la sostenibilidad, la tecnología y una piel natural

La industria de la belleza es una de las más grandes a nivel global, esto, gracias a la diversidad que ejerce el mismo sin importar el color de piel o como luzca alguien. Además, la mayoría de las mujeres y algunos hombres, lo usan en su día a día, o también, como forma de trabajo y expresión artística.

Asimismo, para algunas empresas, el buscar que sus marcas logren un equilibrio entre lo sostenible, el cuidado de la piel y más, se vuelve todo un reto en el que la mayoría se comprometen a asumir.

Ringana Beauty, una marca austriaca que le apuesta a la belleza que, puede ser sostenible y mucho más, combinando el cuidado de la piel, con la tecnología y la ciencia. Es así que, esta empresa de belleza plantea varios puntos acerca de lo que puede llegar a ser la belleza para el año que viene, 2026.

Por otro lado, cabe resaltar que Rianga, es una marca vegana que integra la ciencia, la naturaleza y la tecnología con el objetivo de estar unos pasos adelante cuando se trata de atender al consumidor final.

Puntos clave para la belleza en el 2026

Rianga no solo encarga de formar una visión hacia los objetivos que se tiene planteados para el siguiente año, sino que, lo estructura, exponiendo los siguientes puntos:

Skinimalismo y belleza híbrida: se priorizan productos multifuncionales que combinan maquillaje y cuidado de la piel, apostando hacia fórmulas inteligentes, efectivas y prácticas en las que no se necesite la implementación de otros productos.

se priorizan productos multifuncionales que combinan maquillaje y cuidado de la piel, apostando hacia fórmulas inteligentes, efectivas y prácticas en las que no se necesite la implementación de otros productos. Autenticidad y efecto fresh: se abandona la búsqueda de la perfección para resaltar la belleza natural, es decir, la piel, una más luminosa y fresca.

se abandona la búsqueda de la perfección para resaltar la belleza natural, es decir, la piel, una más luminosa y fresca. Personalización con inteligencia artificial: la IA como herramienta que permite que haya diagnósticos más precisos y con rutinas personalizadas según las necesidades reales de la piel.

la IA como herramienta que permite que haya diagnósticos más precisos y con rutinas personalizadas según las necesidades reales de la piel. Fortalecimiento de la piel desde la base: la salud cutánea es prioridad para Ringana, además, se enfocan en reforzar la barrera protectora y el microbioma con formulaciones suaves, respetuosas y sin aditivos sintéticos.

la salud cutánea es prioridad para Ringana, además, se enfocan en reforzar la barrera protectora y el microbioma con formulaciones suaves, respetuosas y sin aditivos sintéticos. Ingredientes innovadores y biotecnología: la implementación de activos de última generación como exosomas, algas, hongos y antioxidantes minerales que tiene como objetivo impulsar la renovación celular de la piel, combinando ciencia avanzada con fórmulas naturales y sostenibles.

la implementación de activos de última generación como exosomas, algas, hongos y antioxidantes minerales que tiene como objetivo impulsar la renovación celular de la piel, combinando ciencia avanzada con fórmulas naturales y sostenibles. Better aging: el enfoque cambia de combatir la edad a potenciarla, promoviendo vitalidad, equilibrio y regeneración celular a través de la prevención y el cuidado integral.

el enfoque cambia de combatir la edad a potenciarla, promoviendo vitalidad, equilibrio y regeneración celular a través de la prevención y el cuidado integral. Sostenibilidad 2.0: la belleza sostenible evoluciona hacia la economía circular, con ingredientes recuperados, producción neutra en emisiones y sistemas de devolución que reducen el impacto ambiental.

Si bien es difícil saber qué tendencias se esperan para el 2026 en la industria de la belleza, lo propuesto por Rianga, es innovador. Además, algunas marcas ya se han ido sumando a la creación de nuevas propuestas para que el maquillaje y el cuidado de la piel.

