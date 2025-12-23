Estas son las 10 tendencias en tecnología que marcarán el 2026: será un nuevo modelo empresarial

Con cada año que pasa, la ciencia y la tecnología van desarrollando nuevas herramientas que le permite, no solo a las personas, sino a entidades y empresas, ir avanzando hacia un camino más innovador y con diversas opciones, a la hora de reforzar la ciberseguridad y más.

Es así que Excelia, una marca española de consultoría, tecnología y servicios profesionales, ha presentado 10 tendencias tecnológicas que marcarán el 2026, donde se destacará por las siguientes características:

Intensificación del marco regulatorio.

La adopción acelerada de la Inteligencia Artificial.

El aumento significativo de los riesgos digitales.

De igual manera, la entidad señala que la tecnología dejará de ser un habilitador para llegar a ser parte de una infraestructura crítica para el negocio, con un impacto directo en la eficiencia operativa, la seguridad, el cumplimiento normativo y la sostenibilidad.

Le recomendamos: Tendencias de belleza 2026: una apuesta a la sostenibilidad, la tecnología y una piel natural

Tendencias tecnológicas para el 2026

Dentro de este listado, organizado por Excelia, están las tendencias que marcarán el 2026, significando, en algunos puntos, una gran apuesta para el desarrollo para el sector empresarial:

Modernización de sistemas legacy con IA: uso de inteligencia artificial para automatizar la refactorización, optimización y documentación de sistemas heredados, reduciendo riesgos, costes y tiempos de migración.

uso de inteligencia artificial para automatizar la refactorización, optimización y documentación de sistemas heredados, reduciendo riesgos, costes y tiempos de migración. Gobernanza y seguridad en la IA: implementación de marcos sólidos para garantizar un uso ético, seguro y alineado con las regulaciones de los modelos de IA.

implementación de marcos sólidos para garantizar un uso ético, seguro y alineado con las regulaciones de los modelos de IA. Automatización del puesto de trabajo: asistentes y agentes de IA que incrementan la productividad al automatizar tareas repetitivas y apoyar la toma de decisiones.

asistentes y agentes de IA que incrementan la productividad al automatizar tareas repetitivas y apoyar la toma de decisiones. La identidad como perímetro de seguridad: la gestión de identidades y accesos se consolida como la principal barrera frente a amenazas digitales.

la gestión de identidades y accesos se consolida como la principal barrera frente a amenazas digitales. Evolución del modelo Zero Trust: verificación continua y contextual de accesos para fortalecer la seguridad en tiempo real.

verificación continua y contextual de accesos para fortalecer la seguridad en tiempo real. Cumplimiento normativo estratégico: integración de regulaciones como NIS2, DORA, AI Act y CSRD en los procesos empresariales.

integración de regulaciones como NIS2, DORA, AI Act y CSRD en los procesos empresariales. Gestión de riesgos en la cadena de proveedores: mayor control y monitorización de terceros para asegurar la continuidad del negocio.

mayor control y monitorización de terceros para asegurar la continuidad del negocio. Entornos financieros digitalmente integrados: ecosistemas financieros conectados mediante cloud, APIs y automatización para procesos más ágiles y precisos.

ecosistemas financieros conectados mediante cloud, APIs y automatización para procesos más ágiles y precisos. Democratización del desarrollo de aplicaciones: crecimiento del uso de plataformas low-code y no-code para acelerar la innovación interna.

crecimiento del uso de plataformas low-code y no-code para acelerar la innovación interna. Green IT y sostenibilidad tecnológica: Adopción de infraestructuras y centros de datos eficientes energéticamente, alineados con objetivos ESG.

Todos estos puntos tienen como objetivo que la ventaja competitiva ya no dependa solo de adoptar tecnologías para el crecimiento de las empresas, sino de integrarla de manera segura y gobernada en los procesos clave del negocio, es decir, que se refuerce la ciberseguridad.

Asimismo, destacan que las organizaciones que conviertan la IA, la analítica avanzada y la automatización en infraestructuras críticas podrán innovar más rápido, gestionar riesgos de forma proactiva y generar valor sostenible a largo plazo.

Por otro lado, es importante tener en cuenta que, las empresas y demás, se deben ir acoplando conforme avance la tecnología alrededor del mundo, puesto que en la actualidad, los cambios pueden llegar a ser positivos.

Otras noticias: Medellín Territorio Inteligente para la Gente consolidó a la ciudad como líder en innovación urbana