Estos audífonos utilizan IA para mejorar la cancelación de ruido y cuestan menos de $300.000 // Caracol Radio // Imagen creada con Gemini

El mercado global de audífonos atraviesa uno de los momentos de mayor dinamismo de su historia. Solo en 2025 alcanzó los USD 69.000 millones, y de acuerdo con proyecciones de Mordor Intelligence, superará los USD 100.000 millones antes de finalizar la década. Este crecimiento está impulsado por el auge del audio inalámbrico, la cancelación de ruido inteligente y las nuevas experiencias inmersivas.

En este contexto, LG Electronics Colombia anunció la llegada al país de los nuevos LG xboom Buds, audífonos diseñados para integrarse de forma natural a los hábitos de los usuarios y ofrecer un sonido que se adapta a cada entorno.

Tecnología que se ajusta a las personas, no al revés

“En LG creemos que la tecnología debe entender a las personas y ajustarse a ellas, no al revés. Los xboom Buds reflejan esta filosofía: materiales innovadores, inteligencia artificial aplicada al sonido y funciones pensadas para simplificar la vida diaria”, señaló Laura Victoria Piñeros, especialista de Marca de la compañía en Colombia.

Los nuevos audífonos fueron desarrollados bajo una premisa central: el audio debe ser tan versátil como la vida moderna. Por ello, están pensados para acompañar escenarios tan diversos como entrenamientos, estudio, trabajo híbrido, desplazamientos diarios y creación de contenido, sin que el usuario deba cambiar de dispositivo según su actividad.

Cancelación de Ruido Adaptativa con IA: más precisión en entornos urbanos

Uno de los avances más relevantes de los xboom Buds es su Cancelación de Ruido Adaptativa (ANC) impulsada por inteligencia artificial. A diferencia de los sistemas tradicionales, esta tecnología identifica de forma automática los ruidos del entorno como tráfico, viento, motores o fricción, y los filtra de manera selectiva.

El resultado es una reducción de ruido hasta 35 % más eficaz en ambientes urbanos concurridos, además de una mejora significativa en la claridad de la voz durante llamadas y videollamadas, incluso cuando el usuario se encuentra en movimiento.

Driver de grafeno: sonido de gama alta en formato portátil

En cuanto a calidad sonora, los xboom Buds incorporan un driver de grafeno, un material ultraligero y altamente resistente que permite una vibración más precisa del diafragma y reduce la distorsión.

Gracias a esta tecnología, el usuario experimenta mayor fidelidad, texturas más definidas y un sonido comparable al de equipos de gama alta, incluso en un formato compacto.

“Los xboom Buds elevan nuestra propuesta de IA aplicada al audio y al Signature Sound de LG. El usuario percibe un sonido más claro, estable y detallado, independientemente del lugar o la actividad”, añadió Piñeros.

Audio compartido y conexión inteligente

Pensados para la vida conectada, los audífonos integran Auracast, una tecnología que permite transmitir un mismo audio a múltiples dispositivos compatibles, ideal para ver una serie en pareja, seguir una clase o compartir música sin cables ni adaptadores.

También cuentan con Multipoint, que facilita conectarlos a dos dispositivos al mismo tiempo y alternar entre ellos de forma automática, una función clave para quienes combinan trabajo y entretenimiento en su rutina diaria.

Diseño para uso continuo y alta movilidad

El diseño responde al uso prolongado y a la movilidad constante. Su sistema Ear Hook, estable pero flexible, garantiza un ajuste seguro sin generar rigidez excesiva. Además, la certificación IPX4 los protege contra el sudor y la llovizna.

La batería ofrece hasta 10 horas de reproducción continua, ampliables a 30 horas con el estuche de carga, suficiente para acompañar una jornada completa de trabajo, estudio o entrenamiento sin necesidad de recargas frecuentes.

IA, sonido y movilidad: la apuesta de LG para el nuevo usuario digital

Con el lanzamiento de los LG xboom Buds Signature Sound, la compañía refuerza su visión de crear tecnología que acompañe, conecte y amplifique la experiencia humana. Más que audífonos, LG propone un dispositivo que combina ingeniería avanzada, inteligencia artificial y diseño pensado para la movilidad moderna, en un mercado global que no deja de crecer.