Precio oficial del dólar HOY en Venezuela, 6 de enero, según el BCV: ¡Sigue en aumento!

Nicolás Maduro fue extraditado por el gobierno de los Estados Unidos bajo las órdenes del presidente, Donald Trump, por acusaciones que se le han realizado desde hace meses, siendo el más grave: narcotráfico. De igual manera, varios líderes del mundo han rechazado esta ofensiva por parte del gobierno gringo, porque más allá de haberse llevado a Maduro, invadieron y violaron la soberanía de Venezuela.

Recientemente, se dio a conocer que en medio de todo el remolino político, Maduro en la corte, en la ciudad de Nueva York, manifestó ser inocente de lo que se acusó desde un inicio. Pues en sus palabras, él sigue siendo el presidente legítimo de Venezuela. Por otro lado, mientras el mandatario está permanece en espera de un dictamen en medio del juicio, su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió la presidencia de forma interina, esto, bajo las órdenes de Estados Unidos.

Le recomendamos: No hay control entre las fronteras, incluso Diosdado Cabello podría pasar a Colombia: analista

Cuánto está el dólar hoy en Venezuela

Para este 6 de enero, el Banco Centra de Venezuela, presentó en sus actualizaciones diarias, sobre las divisas, que el precio del dólar es de 308,15460000 bolívares.

Por otro lado, el BCV no solo se encarga de mostrar el precio del dólar durante el día, sino que también, presenta el de otras divisas del mundo:

Euro: 360,50390344 bolívares.

360,50390344 bolívares. Yuan chino: 44,12988872 bolívares.

44,12988872 bolívares. Lira turca: 7,16257156 bolívares.

7,16257156 bolívares. Rublo ruso: 3,81190747 bolívares.

También se debe tener en cuenta que, según los informes del Banco Central de Venezuela, con los datos más recientes, muestran que no tienen actualizaciones sobre el estado económico del país desde hace meses, pues el último data de julio 2025. Hasta el momento, este 2026, no ha reportado ningún dato nuevo.

Le puede interesar: Petro y su gobierno están asustados por lo que vaya a declarar Maduro en la corte: Lina Garrido

Precio del dólar actual en Colombia, 6 de enero

El TRM del Banco de la República es el encargado de publicar actualizaciones diarias a cerca del comportamiento del dólar durante el día. Es así que, para este martes, 6 de enero, el precio del dólar se estableció sobre los $3.770 pesos colombianos. Esto significa una nueva caída en su valor, ya que el día de ayer, lunes 5 de enero, su precio fue de $3.790 pesos colombianos. Es decir, tuvo una tendencia a la baja de $20 pesos.

Por otro lado, teniendo en cuenta el valor del día fijado por el TRM del Banrep, este es el precio en las principales ciudades de Colombia para el día de hoy, 6 de enero:

Bogotá D.C. : Te compran $3,740 | Te venden $3,850

: Te compran | Te venden Medellín : Te compran $3,620 | Te venden $3,770

: Te compran | Te venden Cali : Te compran $3,650 | Te venden $3,820

: Te compran | Te venden Cartagena : Te compran $3,750 | Te venden $3,980

: Te compran | Te venden Cúcuta : Te compran $3,730 | Te venden $3,790

: Te compran | Te venden Pereira: Te compran $3,730 | Te venden $3,800

Otras noticias: Precio del dólar HOY en Colombia, 6 de enero, según el TRM del Banco de la República: ¡Nueva caída!