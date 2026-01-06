Lo que suceda en la frontera con Venezuela hará que la guerrilla pierda ventaja: Juan F. Cristo
En 6AM de Caracol Radio habló el precandidato presidencial, Juan Fernando Cristo, quien se refirió ala situación diplomática en el país
Lo que suceda en la frontera con Venezuela hará que la guerrilla pierda ventaja: Juan F. Cristo
10:34
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Lo que suceda en la frontera con Venezuela hará que la guerrilla pierda ventaja: Juan F. Cristo
Noticia en desarrollo...