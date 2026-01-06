A qué hora inician las marchas convocadas por Gustavo Petro: Puntos de encuentro y razones

El presidente Gustavo Petro, por medio de su cuenta de X, convocó al país para realizar lo que sería la primera jornada de manifestaciones en 2026. De acuerdo con el mandatario, lo que busca con esta movilización es defender la soberanía nacional, luego de que Donald Trump lanzara fuertes afirmación en las que califica el Jefe de Estado colombiano como “enfermo”.

Incluso, el mandatario estadounidense insistió en que Petro apoya la producción de drogas y dejó abierta la posibilidad de realizar una incursión militar.

Manifestaciones en Colombia: día y hora

De acuerdo con el trino del presidente de Colombia la jornada de manifestaciones a favor de su Gobierno se llevará a cabo el próximo miércoles 7 de enero a las 4:00 p.m.

El anuncio convoca a que las movilizaciones se realicen en las principales plazas el territorio nacional. En este orden de ideas, para Bogotá sería en la Plaza de Bolívar, lugar en el que se dirigirá hacia los colombianos, en el que presuntamente hará su defensa pública tras los señalamientos de Trump y que considera una amenaza de invasión por parte de Estados Unidos.

Lugares de concentración de marchas convocadas por Petro

Teniendo en cuenta que el mandatario invitó a los colombianos a reunirse en las principales plazas del país, estos serían algunos de los puntos de concentración:

Bogotá: La Plaza de Bolívar

La Plaza de Bolívar Medellín: Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones

Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones Cali: Plaza Caycedo

Plaza Caycedo Bucaramanga: Plazoleta Cívica Luis Carlos Galán

Plazoleta Cívica Luis Carlos Galán Cartagena: La Plaza de San Pedro Claver.

La Plaza de San Pedro Claver. Santa Marta: Plaza de Bolívar.

Movilización Izar la bandera

El jefe de Estado hizo un llamado a todo el pueblo colombiano para izar la bandera desde los hogar, eso como una muestra de apoyo a la soberanía del país, frente a cualquier injerencia de otro país.

“Se han reunido fuerzas sociales de Colombia a la movilización general del pueblo colombiano el miércoles a las cuatro de la tarde en todas las plazas públicas del país”, afirmó el presidente Petro.

Enfrentamiento entre Petro y Trump

El presidente Donald Trump, mientas se preparaba para viajar de Florida de Washington, se refirió a al futuro de su gestión y fue en ese entonces cuando señaló: “Venezuela está enferma, Colombia también está muy enferma. Gobernada por un hombre enfermo al que le gusta producir cocaína y venderla a los Estados Unidos, y no va a estar haciéndolo por mucho tiempo, déjame decirte”, dijo Trump

Luego de este, el líder norteamericano respondió la pregunta de uno de los periodistas que se encontraba en la rueda de prensa, sobre si existe la posibilidad de realizar una intervención militar por parte del gobierno estadounidense a Colombia, a lo que respondió “Suena bien para mí. Sí”

En respuesta a esto, el presidente Petro aseguró que defenderá la soberanía del país: “Cada soldado de Colombia tiene una orden desde ya: todo comandante de la fuerza pública que prefiera la bandera de EE. UU. a la bandera de Colombia se retira inmediatamente de la institución por orden de las bases y la tropa y mía. La constitución ordena a la fuerza pública defender la soberanía popular" afirmó.