Colombia presentó nota de protesta a Estados Unidos por amenazas de Donald Trump al presidente Petro

La Cancillería pidió dialogar con Estados Unidos y por eso se reunirá con el encargado de negocios de eses país.

Gustavo Petro, presidente de la República. Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de la República / Juan Diego Cano

Jimmy Ávila Ramírez

El Gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, presentó en las últimas horas una nota verbal de protesta ante las amenazas y señalamientos dirigidos contra el presidente Gustavo Petro por parte del mandatario estadounidense Donald Trump.

La Cancillería expresó su rechazo categórico a cualquier declaración que vulnere la soberanía nacional, el respeto institucional y los principios que rigen las relaciones entre Estados. En el pronunciamiento oficial, el Gobierno colombiano subrayó que este tipo de manifestaciones afectan el clima de cooperación y entendimiento bilateral.

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró que las diferencias entre países deben tramitarse exclusivamente por la vía del diálogo diplomático, sustentado en el respeto mutuo, el derecho internacional y la cooperación entre ambas naciones.

En ese marco, la canciller Yolanda Villavicencio sostendrá una reunión con el encargado de negocios de los Estados Unidos, Jhon Macnamara, con el objetivo de mantener abiertos los canales de comunicación y preservar las relaciones diplomáticas entre ambos países.

