Impuesto vehicular 2026: Fecha para pagarlo con descuento en Antioquia y Cali, evite multas

Impuesto vehicular en Colombia 2025: ¿Todavía hay descuento? Fechas de pago en Antioquia, Caldas, Quindío y más (Getty Images)

Los propietarios de vehículos en Colombia deben prestar especial atención al pago del impuesto para evitar consecuencias legales importantes que podrían ir desde sanciones económicas hasta el embargo de bienes.

En ese sentido, los ministerios de Hacienda y Transporte revelaron los cambios que tendrá este tributo en el 2026, a través del Decreto 1457 del 29 de diciembre de 2025. Tome nota de los nuevos valores y fechas de descuento a continuación.

Impuesto vehicular 2026: ¿Cómo quedó el ajuste de precios?

Así las cosas, de acuerdo con lo expresado en el nuevo decreto que fija los valores del impuesto vehicular en 2026, los porcentajes se aplican al valor de avalúo comercial, para vehículos particulares:

Hasta $57.349.000: 1,5%

Más de $57.349.000 y hasta $129.032.000: 2,5%

Más de $129.032.000: 3,5%

Como es habitual, los propietarios de motocicletas de más de 125 cc deberán pagar una tarifa unificada del 1,5 % a partir del valor comercial. Por otra parte, el ajuste para los vehículos de servicio público es del 0,5 %.

Cabe destacar que estos ajustes se hicieron con base en la meta de inflación ajustada por la Junta del Banco de la República del 3 % para 2026.

Impuesto vehicular 2026: fechas para obtener descuento en el pago

Las autoridades regionales han publicado ya sus propios esquemas de pago, siguiendo la directriz de las carteras ministeriales, revelando las fechas establecidas para acceder a descuentos y beneficios.

Valle del Cauca

En el Valle del Cauca el calendario de pagos se efectúa según la placa de los vehículos, con los siguientes plazos:

Entre 000 y 333: plazo máximo hasta el 30 de abril

plazo máximo hasta el 30 de abril Entre 334 y 666: hasta el 29 de mayo

hasta el 29 de mayo Entre 667 a 999: plazo máximo hasta el 30 de junio

La Gobernación del Valle del Cauca tiene preparado un periodo de descuentos de hasta el 60 % para las personas que tienen sanciones e intereses acumulados en el pago del impuesto, esta jornada se extenderá hasta el próximo 30 de enero de 2026.

Para realizar el trámite y hallar más información, puede visitar el portal designado por las autoridades de movilidad de Valle del Cauca.

Antioquia

En Antioquia se contemplan también varios descuentos según el tipo de vehículo como incentivo para el pago oportuno del impuesto vehicular, para acceder a este beneficio deberá pagar antes del 30 de abril de 2026:

20 % para vehículos eléctricos

15 % para híbridos

10 % para automores convencionales

Tenga en cuenta que después del 31 de julio podrían comenzar a aplicarse sanciones por mora.

Bogotá

En la capital del país, la Alcaldía Mayor anunció el esquema de pagos para el impuesto vehicular en 2026, en ese sentido, los bogotanos tienen hasta el 15 de mayo de 2026 para acceder al pago con un 10 % de descuento. Tenga en cuenta que la fecha límite, sin este beneficio, es el 24 de julio de 2026.

De igual manera, quienes realizan el pago diferido en la modalidad de Pago Alternativo por Cuotas Voluntario (SPAC) tendrán las siguientes fechas y deberán presentar la declaración inicial antes del 12 de junio de 2026.