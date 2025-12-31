¿Cómo estarán las tasas de interés en 2026? Así sería aumento según histórico Banco de la República

Finalizando año e iniciando 2026 muchas personas están atentas de las tasas de intereses que regirán para el nuevo año, este dato lo genera el Banco de la República teniendo en cuenta la inflación del mes inmediatamente anterior.

¿Qué es la tasa de interés?

La tasa de interés es el precio del dinero en un momento dado, expresado como un porcentaje que se paga por usar dinero prestado, como es el caso de los créditos o cuando se recibe por prestarlo o depositarlo bien sea en ahorros o en inversiones. Representa el costo de adelantar consumo o la recompensa por postergarlo, relacionando tiempo y cantidad de dinero, y es un indicador clave en la economía para préstamos, ahorros e inversiones.

Tasa de interés en la actualidad

En este momento, la Junta Directiva del Banco de la República decidió por mayoría mantener inalterada la tasa de interés de política monetaria en 9,25%, tasa que ya lleva un par de meses en la misma cifra.

Esta tasa de interés puede cambiar dependiendo de diferentes variables. Cabe destacar, que la decisión de mantener la tasa en 9,25% se tomó previo al anuncio del incremento del 23,7% del salario mínimo.

La próxima reunión de la Junta Directiva del Banco de la República determinará la tasa de interés que se tendrá en cuenta durante el 2026, dicha reunión se estima que sea sobre el 30 de enero.

Mientras tanto, diferentes expertos, indican que la tasa de interés podría subir incluso hasta el 11% ya que la inflación se podría ubicar en un 6%.

¿Cómo afecta la tasa de interés?

La tasa de interés afecta directamente el costo de endeudamiento, es decir, los préstamos, tarjetas de crédito, el rendimiento del ahorro, las decisiones de inversión, la inflación, el crecimiento económico y el valor de las monedas, influenciando cuánto cuesta pedir dinero prestado o cuánto ganas al ahorrar, y motivando a las empresas y consumidores a gastar, invertir o guardar, según si la tasa sube o baja.

Lo anterior significa que disminuirá la capacidad adquisitiva de las personas, ya que los bienes y servicios del mercado costarán más, teniendo en cuenta el aumento del salario mínimo. Este escenario también ocasionaría que no solo no exista la posibilidad de una reducción en la tasa de interés, sino que, por el contrario, haya un aumento de esta, que actualmente se mantiene en 9,25 %.