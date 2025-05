Hoy se vence descuento para pagar impuesto vehicular 2025 en Bogotá: ¿cómo pagar en línea?

El impuesto vehicular es uno de los gravámenes que estipuló la Secretaria de Hacienda de Bogotá para aquellos que son propietarios de un carro particular o una motocicleta. De hecho, esta entidad ha dividido el porcentaje del impuesto de acuerdo al tipo de vehículo.

Según la tabla de tarifas más reciente de la Secretaria de Hacienda de Bogotá, la tarifa equivale a estos porcentajes sobre al avalúo del carro o moto: vehículo de servicio público (0,7%), vehículos eléctricos (1,2%), vehículos particulares (1,7%) y todos los automóviles como camperos, camionetas, station wagon, vehículos de carga y de pasajeros (entre un 2,7 y 3,7 por ciento).

En el caso de Bogotá, existen facilidades de pago y reducción del valor del impuesto. Por ejemplo, hasta hoy, 16 de mayo de 2025, se podrá declarar su vehículo con un 10% de descuento del precio original. Para esto, existe la posibilidad de pagarlo dos modalidades: físicamente y virtualmente.

A propósito de esto, le explicamos cómo pagar el impuesto vehicular de Bogotá en línea para que no pierda este descuento que tiene vigencia hasta hoy.

¿Cómo pagar el impuesto vehicular virtualmente?

Los pasos para completar el pago del impuesto vehicular son, según la Secretaria de Hacienda de Bogotá:

Ingrese al portal web www.haciendabogota.gov.co Diríjase al botón ‘Pagos Bogotá / Oficina virtual’ y dé clic. Baje, seleccione ‘Impuestos’ y dé clic en ‘Ingresar’. Una vez esté en la página de Pago impuestos, ingrese a la opción ‘Impuesto de vehículos automotores’. Escoja la opción ‘Pagos 2025′, cuando lo remita a la otra página. Diligencie los datos del tipo de impuesto a pagar, tipo de documento, número de documento y placa. Acepte los términos y condiciones. El sistema le arrojará que han encontrado su factura y, ahí, deberá dar clic en ‘Paga en línea’. Seleccione el pago que quiera hacer y diligencie los datos pedidos como su tipo de cuenta y banco.

Finalmente, dé clic en el botón verde de ‘Pagar’.

¿Cuáles son las fechas para pagar el impuesto vehicular en Bogotá en 2025?

Desde principios de este año, la Secretaria de Hacienda de Bogotá delimitó las fechas para realizar el pago tanto del impuesto predial como del vehicular. De acuerdo con esto, los propietarios de carros y motos tienen plazo hasta el 25 de julio del 2025.

No obstante, no hay un día en específico para pagar dependiendo de su placa u otro factor.

¿Es obligatorio el pago voluntario del impuesto vehicular?

Sí, tal como lo explica la Secretaría de Hacienda de Bogotá, cuando no se realiza este pago se impone una sanción de 1,5% por mes o fracción de mes de retraso sobre el valor del impuesto. Además, menciona la misma fuente que no este interés no podrá ser de menos de 349 mil pesos y no debe ser mayor al 100% del gravamen.

Recuerde que este impuesto aplica si su carro o moto se encuentra matriculado en Bogotá. Es decir que si, por ejemplo, tiene a su nombre un vehículo que está registrado en otra ciudad y lo usa en la capital, deberá revisar en ese municipio si debe pagar un impuesto vehicular.