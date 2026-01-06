6AM6AM

“Hay normalidad en el paso fronterizo entre Colombia y Venezuela”: directora de Migración Colombia

La directora del organismo dio un parte de tranquilidad, pero aseguró que las preocupaciones siguen tras la captura de Nicolás Maduro.

Personas y vehículos transitan por el Puente Simón Bolívar que une a Villa del Rosario (Colombia) con San Antonio del Táchira (Venezuela). EFE/ Mario Caicedo

David Otero

Noticia en desarrollo.

