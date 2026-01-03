Riesgo de confrontación armada en Venezuela enciende alertas en la frontera

Cúcuta.

El riesgo de una confrontación armada en Venezuela comienza a tomar fuerza como el escenario más crítico en medio de la actual crisis política, una posibilidad que, según analistas en la frontera colombo-venezolana, ya se refleja en decisiones operativas del Estado como la suspensión de los vuelos nacionales hacia San Antonio del Táchira y en el clima de incertidumbre que se vive al interior del país.

Desde el puente internacional Simón Bolívar, el exalcalde de San Antonio del Táchira y analista en temas de frontera, William Gómez, aseguró a Caracol Radio que la coyuntura actual “es altamente delicada” y se diferencia de crisis anteriores por el riesgo de un vacío de poder que podría derivar en salidas de fuerza.

“Si no se llega a un acuerdo político, este escenario puede escalar hacia una confrontación armada, que sería el escenario más radical que se pudiera presentar”, advirtió.

Uno de los primeros indicios de esta situación es la cancelación total de los vuelos internos hacia la zona de frontera.

De acuerdo con el análisis, esta medida no solo afecta la movilidad de los ciudadanos, sino que responde a una lógica de control y prevención frente a posibles alteraciones del orden público.

“Hoy fueron suspendidos todos los vuelos programados hacia San Antonio del Táchira, que se habían convertido en una vía alterna para muchos venezolanos. Esto puede generar una mayor presión sobre los pasos terrestres”, explicó Gómez.

El riesgo de confrontación está estrechamente ligado a la posibilidad de un vacío de poder en Venezuela.

Según el analista, una ausencia de autoridad clara obligaría a un reacomodo interno del chavismo, con decisiones que podrían ser asumidas desde la vicepresidencia o desde la Asamblea Nacional, ambas bajo control del oficialismo.

“Dependiendo de cómo se maneje esa transición, el país puede avanzar hacia un entendimiento o escalar hacia un conflicto de mayor nivel”, señaló.

El impacto de un escenario armado sería inmediato sobre la población civil.

Analistas advierten que, ante un aumento de la violencia, miles de personas podrían verse obligadas a movilizarse hacia las fronteras terrestres para resguardarse.

“La población está en zozobra, especialmente en Caracas y el centro del país, esperando que esto no termine en una confrontación directa”, indicó el exalcalde.

Mientras tanto, en la frontera colombo-venezolana la imagen sigue siendo de aparente normalidad.

El tránsito de personas continúa y las autoridades migratorias mantienen la atención en los puntos de control.

Sin embargo, esta calma es considerada frágil y sujeta a cambios repentinos si la situación interna en Venezuela se deteriora.

En ese contexto, el Puesto de Mando Unificado previsto en Cúcuta fue aplazado para las 3:00 de la tarde y será liderado de manera virtual por el presidente de la República, Gustavo Petro, como parte del seguimiento permanente a un escenario que podría tener repercusiones directas en la seguridad y la movilidad en Norte de Santander.

Por ahora, la frontera permanece abierta, pero el desarrollo de las próximas horas será determinante para establecer si la crisis venezolana logra encauzarse por una salida política o si el riesgo de una confrontación armada comienza a materializarse con efectos regionales.