ALERTA: Reportan disparos y detonaciones cerca al Palacio de Miraflores en Caracas, Venezuela

Momentos de incertidumbre y confusión en Caracas, Venezuela durante la noche de este lunes, 5 de enero, ante los múltiples reportes de ráfagas de disparos y detonaciones en los alrededores del Palacio de Miraflores, sede del Gobierno venezolano.

Los disparos serían una respuesta antiaérea tras él sobrevuelo de drones en cercanías del Palacio de Miraflores. De momento no hay pronunciamiento del oficialismo.

En redes sociales circulan videos en lo que se escuchan los disparos, mientras que testigos aseguran a la agencia EFE que en los alrededores se oye el paso de numerosos motoristas.

Vecinos de la zona y una fuente cercana al gobierno informan a la agencia AFP que la situación está bajo control.

Dicha fuente indica de la presencia de drones no identificados sobrevolaron el palacio de Miraflores, en el centro de Caracas, y se escucharon tiros de fuerzas de seguridad en respuesta, después de las 20H00 locales, según esa fuente.

Esto ocurre horas después de la investidura de Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva del régimen, como presidenta encargada tras la captura de Nicolás Maduro el pasado sábado 3 de enero.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, llevados a Nueva York para comparecer ante la justicia estadounidense, se declararon no culpables de los cargos de narcoterrorismo de los que fueron acusados por las autoridades.

Maduro afirma que continúa siendo el presidente de Venezuela y que fue “secuestrado” por Estados Unidos.

El derrocado presidente y su esposa fueron extraídos de Caracas el sábado en medio de un operativo de Estados Unidos, ordenado por el presidente Donald Trump, que incluyó múltiples bombardeos en Caracas y tres estados vecinos, en el norte del país, zona costera del Caribe.