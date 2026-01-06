Envían a la cárcel al hombre responsable del asesinato de una mujer por bala perdida en Armenia

Armenia

En Armenia enviaron a la cárcel a un hombre que asesinó con arma de fuego a una mujer de 64 años de edad víctima de una bala pérdida.

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en el centro carcelario a José Fernando Aguirre Villada por su presunta responsabilidad en un ataque sicarial en el que falleció una mujer y resultó herido el hombre al que iba dirigido el hecho.

Un fiscal adscrito a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Quindío, le imputó los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Los cargos fueron aceptados por el procesado.

Los hechos ocurrieron el sábado 3 de enero en Armenia, Quindío cuando José Fernando Aguirre Villada en compañía de otras personas identificaron a la víctima y, posteriormente, la habrían atacado con arma de fuego causándole varias heridas en su cuerpo.

En medio de los disparos una mujer de 64 años fue identificada como Ana de Jesús Arenas que se encontraba en la zona también resultó afectada y murió en un centro asistencial a donde fue trasladada.

El presunto agresor fue capturado en flagrancia por uniformados de la Policía del Quindío.