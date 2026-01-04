Hombre capturado en flagrancia por disparo que provocó la muerte de una mujer en Armenia. Foto: Cortesía Policía Quindío

Armenia

Una mujer murió por bala perdida en Armenia, presunto autor del disparo fue capturado

Según la Policía, los hechos se presentaron en la carrera 23 con calle 38 barrio Monteblanco al sur de Armenia este fin de semana, donde un hombre disparó contra la humanidad de un ciudadano de 32 años de edad quien resulta ileso.

Desafortunadamente transitando por el lugar se encontraba una mujer quien de manera accidental fue alcanzada por los impactos del arma de fuego, siendo trasladada a un centro asistencial, donde lamentablemente fallece a causa de las heridas, la mujer fue identificada como Ana de Jesús Arenas de 65 años de edad.

La Policía Nacional a través de la estrategia “Seguridad, Dignidad y Democracia”, capturó en flagrancia a un hombre por el delito de homicidio en la ciudad de Armenia.

De acuerdo con la información de la Policía, la persona a quien iba dirigido esta acción es conocido como alias “Pachito” y tiene antecedentes judiciales por los delitos de homicidio años 2014 y 2016, hurto calificado en los años 2010, 2012 y 2014, lesiones personales año 2012 y falsedad marcaria año 2016, es de resaltar que, esta persona se encuentra en prisión domiciliaria desde octubre del año 2025.

El agresor, un hombre de 28 años de edad, presenta antecedentes judiciales por los delitos de lesiones personales y hurto calificado, esta persona fue capturada y puesta a disposición de la fiscalía general de la Nación para su correspondiente judicialización.

Este hecho ha provocado rechazo y consternación por parte de vecinos y familiares de la mujer que resultó muerta por esta bala perdida.