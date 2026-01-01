¿En cuánto quedó la cuota moderadora y los copagos de salud 2026 para pacientes en Colombia?

Este es el listado de clínicas de papel que estaban defraudando el sistema de Salud

SALUD

A partir del 1 de enero de 2026, entran en vigencia los nuevos valores de las cuotas moderadoras y copagos del sistema de salud en el país, de acuerdo con la circular expedida por el Ministerio de Salud.

El ajuste responde a la actualización de los valores con base en la Unidad de Valor Básico (UVB) y se realiza conforme al Decreto 1652 de 2022, el Plan Nacional de Desarrollo (Ley 2294 de 2023) y demás normas vigentes.

Las autoridades aclararon que los cambios no son retroactivos, por lo que los servicios autorizados antes de la fecha de implementación se cobrarán con las tarifas anteriores.

Cuotas moderadoras en el régimen contributivo

Para los afiliados al régimen contributivo, los valores de las cuotas moderadoras quedaron así:

Personas que ganan menos de 2 salarios mínimos : pasan de pagar $4.700 en 2025 a $5.000 en 2026 .

: pasan de pagar . Afiliados con ingresos entre 2 y 5 salarios mínimos : el valor sube de $19.200 a $20.100 .

: el valor sube de . Quienes ganan más de 5 salarios mínimos: la cuota aumenta de $50.300 a $52.800.

Estos cobros aplican para servicios ambulatorios como consultas médicas generales, odontología y controles.

Copagos en el régimen subsidiado

En el régimen subsidiado, no se cobran cuotas moderadoras. Sin embargo, se mantienen los copagos según el nivel de clasificación:

Nivel 1 : no paga copagos.

: no paga copagos. Nivel 2: paga hasta un 10 % del valor del servicio, con un tope máximo por evento, cirugía u hospitalización de $651.155 y un tope anual de $1.302.309.

El Ministerio de Salud reiteró que estos límites buscan proteger a los usuarios de cobros excesivos y garantizar el acceso a los servicios de salud, especialmente para la población más vulnerable.