FECOER advierte insuficiencia de la UPC para 2026: “Afecta a pacientes con enfermedades complejas”

SALUD

Diego Gil, presidente de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (FECOER), alertó sobre la profunda crisis del sistema de salud, que afecta especialmente a pacientes con enfermedades complejas, crónicas y raras.

Según FECOER, durante 2025 se registraron entre 1.700 y 2.400 reclamos mensuales relacionados con enfermedades raras, y más del 40% de los fallecimientos de estos pacientes ocurrieron en EPS intervenidas por el Estado.

“La Nueva EPS reportó 536 muertes, a pesar de no ser la EPS con más afiliados con enfermedades raras", indicó Gil.

Ajuste de la UPC

Gil señaló que el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación, que es el dinero asignado por el Estado para cubrir atención por afiliado, resulta insuficiente y que el aumento del salario mínimo del 23% eleva los costos del talento humano y la operación de los servicios, afectando directamente a los pacientes.

“Cuando ese valor no alcanza, el sistema empieza a fallar y eso se traduce en demoras, negaciones, barreras de acceso para quienes necesitamos atención. Y eso no es solo una percepción. Según datos de la Superintendencia Nacional de Salud, durante el año 2025 se han registrado entre 1.700 y 2.400 reclamos mensuales relacionados con enfermedades raras. Son cifras que no disminuyen y que incluso han aumentado en los últimos meses, mostrando barreras de acceso que siguen sin resolverse”, indicó Gil.

FECOER hizo un llamado a decisiones responsables y técnicas para garantizar un sistema de salud que funcione para todos.

“Por eso insistimos en la necesidad de decisiones responsables, técnicas y urgentes. Y como sociedad, de cara al 2026, tenemos una responsabilidad colectiva”, indicó el presidente.

Gobierno fija valor de la UPC para el 2026

l Ministerio de Salud anunció el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026, tras un proceso de revisión técnica liderado por la Comisión Asesora de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento, integrada por delegados de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda, el DNP, el IETS y el propio Ministerio de Salud.

De acuerdo con el estudio técnico, la UPC aumentará 9,03 % para el régimen contributivo y 16,49 % para el régimen subsidiado.

Esta diferencia responde al cumplimiento de órdenes de la Corte Constitucional, orientadas a equiparar la prima pura del régimen subsidiado al 95 % de la del contributivo.

En términos fiscales, el incremento representa un aumento de 11,6 billones de pesos para el aseguramiento en salud en 2026. Los recursos pasarán de 89,8 billones de pesos en 2025 a más de 101,3 billones de pesos el próximo año, lo que equivale a un incremento global del 12,94 %.