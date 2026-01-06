¿Cuándo empiezan las clases en los colegios de Bogotá para 2026?: Distrito confirmó la fecha

Cada año, miles de estudiantes en Bogotá se preparan para llevar a cabo sus clases en un nuevo año escolar. Algunos de ellos, comienzan un nuevo año académico. Mientras que otros pasarán a estudiar el grado 11 con la consigna de graduarse como bachilleres al finalizar este 2026.

Como es habitual, los padres de familia deben recurrir a ciertos gastos asociados al uniforme, los zapatos y los útiles escolares para que sus hijos puedan cumplir con éxito su proceso académico durante este 2026. Por su parte, los colegios también alistan todos los detalles para darle la bienvenida a sus estudiantes en un nuevo año escolar.

Y es que en Colombia no existe una fecha puntual para que los alumnos comiencen sus clases cada año, ya que las secretarías de Educación de cada ciudad y municipio son libres de definir el calendario escolar. Sin embargo, estas deben garantizar que siempre existan 40 semanas de estudios y otras 12 de descanso. Entre ellas, se encuentran las vacaciones de junio y de diciembre.

¿Cuándo comienzan las clases en Bogotá para el año 2026?

En el caso de Bogotá, la Secretaría de Educación Distrital fijó el calendario para el año 2026 por medio de la Resolución 2433 de 2025. En él, se estableció que el inicio de clases para los colegios públicos será el próximo lunes 26 de enero, ya sea para los niveles preescolar, básica y media.

“Las rectoras y rectores, y/o las directoras y directores rurales, deberán comunicar a la comunidad educativa el calendario académico del año 2026, y presentarán informes sobre su desarrollo y cumplimiento al Consejo Directivo, al Consejo Académico y a la Asociación de Padres de Familia”, señala el artículo 7 de la Resolución.

Esta misma norma señala que los estudiantes harán una pausa en sus clases a más tardar el 19 de junio para tomar sus vacaciones de mitad de año. Al finalizar las mismas, volverán a las aulas el lunes 6 de julio antes de que se termine el calendario escolar el 27 de noviembre.

¿Cuándo serán las semanas de receso en 2026?

El calendario publicado en la Resolución 2433 de 2025 también estableció las doce semanas en las que los estudiantes tendrán su descanso de sus actividades académicas durante este 2026. Estos son:

Del 13 al 25 de enero

Del 30 de marzo al 5 de abril (Semana Santa)

Del 22 de junio al 6 de julio

Del 5 al 12 de octubre (Semana de receso escolar definida por el Decreto 1373 de 2007)

Del 30 de noviembre de 2026 al 11 de enero de 2027.

Por otra parte, la norma señala que los docentes vinculados al sector oficial gozarán de siete semanas de descanso a lo largo del calendario académico en 2026. Estas son:

Del 22 de junio al 5 de julio

Del 7 de diciembre de 2026 al 11 de enero de 2027.

De acuerdo a las cifras de la Secretaria Distrital de Planeación, en Bogotá hay unos 752 colegios públicos entre los 2.160 que se encuentran registrados de forma oficial.