Ibagué, referente glocal de economía circular tras exitosa realización de la Cumbre NOVA-NEXT Summit

Colombia

La Cumbre Global de Economía Circular NOVA-NEXT Summit, celebrada del 21 al 23 de abril de 2026 en el Museo Panóptico de Ibagué, culminó con importantes logros que consolidan a la capital tolimense como un referente internacional en innovación, sostenibilidad y transformación territorial.

En Caracol Radio le contamos todos los detalles.

Ibagué, escenario de diálogo 360

El evento reunió a 85 speaker de alto nivel, 150 autoridades nacionales e internacionales y más de 2.400 asistentes provenientes de más de 20 nacionalidades.

Durante tres días, Ibagué se convirtió en el principal escenario de diálogo multisectorial, donde se compartieron experiencias, soluciones innovadoras y estrategias concretas para impulsar la transición hacia una economía circular en América Latina y el mundo.

Estos son algunes hitos de la cumbre: economía circular, eje central

Uno de los hitos más relevantes del encuentro fue la realización de la primera mesa de la OCDE en América Latina dedicada específicamente a la economía circular. Este hecho inédito marca un antes y un después, posicionando a Ibagué en el centro de la conversación regional sobre sostenibilidad y desarrollo regenerativo.

La Cumbre no solo generó espacios de discusión de alto nivel, sino que también dejó resultados concretos y tangibles para el territorio. Entre los principales logros se destacan el lanzamiento de tres pilotos de proyectos circulares que comenzarán a implementarse en Ibagué en los próximos meses.

Estos proyectos fortalecerán la apuesta local por un modelo económico más sostenible, innovador y alineado con las necesidades reales de la comunidad.

Red Iberoamericana de Autoridades Locales

Además, durante el evento se dio vida a la Red Iberoamericana de Autoridades Locales por la Economía Circular, una plataforma estratégica de articulación que busca promover la cooperación técnica, el intercambio de buenas prácticas y el desarrollo de proyectos conjuntos entre diferentes territorios de la región.

En el plano urbano y cultural, la Cumbre dejó un legado visible con la intervención artística en la Carrera Tercera, transformada en un nuevo punto turístico en homenaje a la reconocida diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada. Esta iniciativa une arte, espacio público e identidad local, contribuyendo a la revitalización de la ciudad.

Los cielos de Ibagué también hicieron historia

Otro hecho sin precedentes que acompañó el evento fue el arribo del primer vuelo internacional comercial con migración al aeropuerto de Ibagué, un claro símbolo del crecimiento económico, la proyección internacional y la apertura de la ciudad al escenario global.

Estos resultados fueron posibles gracias al liderazgo conjunto de la Alcaldía de Ibagué, encabezada por la alcaldesa Johana Aranda, el compromiso de Ibagué Limpia y Ambiental S.A. E.S.P. como entidad organizadora principal, y la visión estratégica de su gerente Milton Restrepo Ruiz. Su gestión permitió materializar una cumbre de alto impacto con una agenda académica robusta, networking de calidad y acciones concretas.

La Cumbre Glocal de Economía Circular NOVA-NEXT Summit superó las expectativas iniciales, conectando lo local con lo global y sentando las bases para una transformación real en Ibagué. Con estos avances, la ciudad avanza con paso firme en su propósito de convertirse en un laboratorio vivo de economía circular, demostrando que la articulación entre liderazgo institucional, sector privado, academia y comunidad es clave para generar desarrollo sostenible e inclusivo.

Los organizadores expresaron su profundo agradecimiento a todos los patrocinadores, aliados de difusión, speakers, asistentes, participantes internacionales, a los ibaguereños y a todas las personas que creyeron en esta iniciativa y contribuyeron a su éxito.