Cómo planificar vacaciones de diciembre: destinos baratos y fechas con menos congestión

Se acerca la temporada decembrina, y miles de familias programan sus vacaciones para diciembre en Colombia. Por eso, planificarlo con antelación resulta ser clave para ahorrar y evitar congestiones, más aún en un contexto donde el turismo nacional e internacional ha crecido de forma sostenida en 2025.

Durante los primeros cinco meses del año, Colombia ha fortalecido su posición al recibir 1,9 millones de visitantes internacionales. Esta cifra no solo supone un incremento del 6,6% respecto al mismo periodo de 2024, sino que supera significativamente los niveles de pandemia, registrando un 42% en comparación con esos mismos meses antes de la crisis sanitaria.

En julio de 2025 fue un mes récord en llegada de turistas extranjeros, alcanzando los 444.851 visitantes, lo que representa un notable 21 % más que en junio del mismo año. El Gobierno Nacional señaló que entre agosto de 2022 y junio de 2025 se han invertido más de 1,2 billones de pesos en 654 municipios para fortalecer el turismo como un motor de desarrollo social y económico.

Esto tiene implicaciones directas para quienes planean viajar en diciembre, más demanda con mayores precios y más congestión en los destinos tradicionales.

¿Cuándo es más barato viajar en Colombia?

Para aquellas personas que buscan ahorrar y evitar multitudes, deben tener en cuenta “la temporada baja”. Según un reciente análisis, en el país existen dos grandes bloques de este periodo:

Del 14 de enero al 14 de junio (exceptuando la Semana Santa).

(exceptuando la Semana Santa). Del 15 de agosto al 14 de diciembre.

Lo anterior significa que los días antes del pico vacacional decembrino pueden ofrecer condiciones más favorables. Por el contrario, los periodos cercanos al 24-31 de diciembre o Año Nuevo suelen presentar mayor afluencia, lo que conlleva menos disponibilidad.

Consejos prácticos para planificar las vacaciones

Es importante evitar salidas en los días festivos exactos, considerar rutas secundarias o destinos alternativos puede marcar la diferencia.

Reserva anticipada: Dado que la demanda está al alza, los tiquetes aéreos, hospedaje y transporte se encarecen cuanto más se acerca la fecha.

Dado que la demanda está al alza, los tiquetes aéreos, hospedaje y transporte se encarecen cuanto más se acerca la fecha. Evita los días de mayor congestión: Aunque los datos sobre diciembre en Colombia son más limitados para turismo interno, estudios de mitad de año sugieren que días específicos concentran mayor flujo y costos.

Aunque los datos sobre diciembre en Colombia son más limitados para turismo interno, estudios de mitad de año sugieren que días específicos concentran mayor flujo y costos. Opta por ventanas intermedias: Si tu disponibilidad lo permite, viajar antes del pico navideño (por ejemplo la primera quincena de diciembre) puede dar ventajas de precio y menos afluencia.

Si tu disponibilidad lo permite, viajar antes del pico navideño (por ejemplo la primera quincena de diciembre) puede dar ventajas de precio y menos afluencia. Elige destinos menos tradicionales o emergentes: Mientras los grandes destinos se encarecen, existen regiones con menor demanda que pueden ofrecer buenas experiencias y precios más cómodos. Por ejemplo, el Eje Cafetero (Pereira, Armenia) ha visto caída de precios y aumento de conectividad.

Mientras los grandes destinos se encarecen, existen regiones con menor demanda que pueden ofrecer buenas experiencias y precios más cómodos. Por ejemplo, el Eje Cafetero (Pereira, Armenia) ha visto caída de precios y aumento de conectividad. Aunque viajar en ventanas menos congestionadas implica ahorro, también puede implicar que algunos servicios como el transporte estén en menor frecuencia, es clave verificar accesos, horarios y estado del servicio.

El clima también es un factor: algunas regiones pueden tener lluvias o condiciones menos ideales en ciertos meses; conviene revisar pronóstico y temporada del destino elegido.

Destinos que pueden ser más económicos este 2025

Aunque los datos específicos para diciembre de 2025 aún están emergentes, las tendencias continúan para algunos destinos preferidos por los colombianos:

El Eje cafetero: es uno de los destinos más destacados con precios decrecientes para vuelos desde Bogotá a Pereira o Armenia.

es uno de los destinos más destacados con precios decrecientes para vuelos desde Regiones emergentes: destinos como San Andrés o islas caribeñas pueden perder protagonismo frente a alternativas menos saturadas.

destinos como o islas caribeñas pueden perder protagonismo frente a alternativas menos saturadas. Considerar destinos de naturaleza, montaña o interior, donde la demanda es menor que en zonas costeras tradicionales en diciembre, lo que favorece al viajero que busca desconexión y precios más bajos.

Fechas claves para considerar en diciembre