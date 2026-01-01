¿Qué precio tiene el pasaporte en Medellín 2026? Documentos requeridos para sacarlo por primera vez

A inicios de año mucha gente se pone el propósito de viajar mucho y conocer diferentes países. Para poderlo hacer, es necesarios portal del pasaporte, entre otros documentos.

Aquí le contamos qué documentos necesita para poder sacar el pasaporte si lo hace por primera vez, desde la ciudad de Medellín.

¿Qué precio tiene el pasaporte en Medellín?

En la ciudad de Medellín, el precio del pasaporte en 2026 se calcula sumando la tarifa nacional de la Cancillería que es de aproximadamente $111.000 ordinario, $244.000 ejecutivo, más el impuesto departamental, que suele ser alto, resultando en un total aproximado de $308.000 COP para el ordinario y alrededor de $477.000 - $495.000 COP para el ejecutivo, aunque puede variar ligeramente según el mes y la Gobernación de Antioquia, por lo que debe consultar la Sede Electrónica de Antioquia o pasaportes.antioquia.gov.co para el valor exacto al momento de tu cita.

Pasos para obtener su pasaporte en Medellín:

Para sacar el pasaporte en Medellín este 2026, lo primero que debe hacer es realizar el trámite en línea a través de la Sede Electrónica de Antioquia (sedeelectronica.antioquia.gov.co), primero pagando el monto según el tipo de pasaporte que deba sacar y luego agendando su cita en una oficina de la Gobernación.

¿Qué documentos necesita para obtener su pasaporte en Medellín?

Lo primero que debe hacer es presentar su cédula original y asistir personalmente a la cita que previamente se obtiene en la página oficial de la Gobernación de Antioquia para que le tomen su foto y huellas. Esto se debe hacer sin intermediarios y siguiendo los pasos que se detallan en la plataforma.

¿Cómo puede hacer el pago para el pasaporte en Medellín?

El pago se debe hacer el mismo día que se genera la referencia de pago, de lo contrario deberá generar una nueva referencia con la fecha en la que realizará el pago, luego de eso, el pago lo puede hacer de las siguientes maneras: