Cambia el salario de vigilantes en 2026: Valor por hora, día y mes con auxilio de transporte

Hombre vigilante de seguridad con su radio en la mano (Getty Images) / Hispanolistic

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada expidió una circular que establece las tarifas mínimas para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada, aplicables entre el 25 y el 31 de diciembre de 2025 y durante toda la vigencia 2026.

Esta medida busca proteger los derechos laborales del personal de vigilancia, asegurar la sostenibilidad del sector y fortalecer la legalidad del servicio. La decisión aplica a empresa y cooperativas de vigilancia y seguridad privada, con y sin armas, que presten servicios como medio humano y/o canino, y que se encuentren bajo la inspección de vigilancia y control de la entidad.

Las tarifas fijadas tienen como objetivo garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales, incorporar el seguro de vida como costo directo del servicio, asegurar la sostenibilidad financiera de las empresas y unificar los criterios para el cálculo tarifario en todo el sector.

La circular establece tarifas diferenciadas según la modalidad de servicio, los periodos específicos de aplicación durante 2025 y 206, los sectores usuarios del servicio (público, comercial, industrial, financiero, residencial, entre otros), los estratos residenciales 4, 5 y 6, y la forma de prestación del servicio (jornadas completas, horas o días contratados).

Valor por hora, día y mes con auxilio de transporte

El documento detalla las bases para el cálculo de estas tarifas, haciendo énfasis en la estructura de costos y gastos que deben considerar las empresas. Además, se especifica que el valor del seguro de vida colectivo, según lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1920 de 2018 y el Decreto 1588 de 2021, constituye un costo directo y debe aplicarse antes del porcentaje de Administración y Supervisión (AyS).

Para el cálculo de la tarifa mínima, se debe sumar el valor individual de la prima del seguro de vida correspondiente al número de hombres que prestarán el servicio.

Tarifas para servicios de 24 horas y 30 días al mes

Del 1 de enero al 30 de junio de 2026:

Para este periodo, el SMLMV será de $1.750.905. La tarifa base equivalente a 9,77 SMLMV es de $17.106.341,85, más el valor de la prima del seguro de vida. Los porcentajes de AyS son los siguientes:

Medio Humano Sin Arma: 8% de ($17.106.341,85 + Valor Prima de Seguro de Vida)

Medio Humano Con Arma: 10% de ($17.106.341,85 + Valor Prima de Seguro de Vida)

Medio Humano Con Canino: 11% de ($17.106.341,85 + Valor Prima de Seguro de Vida)

Para los estratos residenciales 4, 5 y 6, la tarifa mínima será de 9,77 SMLMV más un 10% de administración y supervisión.

Del 1 de julio al 14 de julio de 2026:

El SMLMV se mantiene en $1.750.905. La tarifa mínima equivalente a 9,85 SMLMV es de $17.246.414,25, más el valor de la prima del seguro de vida. Los porcentajes de AyS son:

Medio Humano Sin Arma: 8% de ($17.246.414,25 + Valor Prima de Seguro de Vida)

Medio Humano Con Arma: 10% de ($17.246.414,25 + Valor Prima de Seguro de Vida)

Medio Humano Con Canino: 11% de ($17.246.414,25 + Valor Prima de Seguro de Vida)

Para los estratos residenciales 4, 5 y 6, la tarifa mínima será de 9,85 SMLMV más un 10% de administración y supervisión.

Del 15 de julio al 31 de diciembre de 2026:

El SMLMV sigue siendo $1.750.905. La tarifa mínima equivalente a 10,21 SMLMV es de $17.876.740,05, más el valor de la prima del seguro de vida. Los porcentajes de AyS son:

Medio Humano Sin Arma: 8% de ($17.876.740,05 + Valor Prima de Seguro de Vida)

Medio Humano Con Arma: 10% de ($17.876.740,05 + Valor Prima de Seguro de Vida)

Medio Humano Con Canino: 11% de ($17.876.740,05 + Valor Prima de Seguro de Vida)

Para los estratos residenciales 4, 5 y 6, la tarifa mínima será de 9,85 SMLMV más un 10% de administración y supervisión.

Servicios por horas

Cuando el servicio sea inferior a 24 horas y/o 30 días, la tarifa deberá ser proporcional al tiempo contratado. Se debe aplicar una variable de proporcionalidad sobre el valor del servicio de 24 horas y 30 días al mes.

La jornada laboral se divide en un turno diurno de 13 horas (6:00 a.m. a 7:00 p.m.) con una variable de proporcionalidad del 47,59%, y un turno nocturno de 11 horas (7:00 p.m. a 6:00 a.m.) con una variable del 52,41%

Pago de salario de vigilantes 2026

Asimismo, se dispone que el pago del servicio debe realizarse de manera mensual y no puede estar sujeto a plazos, con el fin de garantizar el pago oportuno de salarios, prestaciones sociales y demás obligaciones laborales.

En ese sentido, la circular tiene efectos retroactivos a partir del 25 de diciembre de 2025, conforme a lo dispuesto en la Ley 2466 de 2025, y deroga la Circular Externa expedida en diciembre de 2024.

Circular completa: https://www.supervigilancia.gov.co/loader.php?|Servicio=Tools2&lTipo=descargas&|Funcion=visorpdf&id=57481&pdf=1.