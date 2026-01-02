Jornada laboral de 42 horas en Colombia 2026: ¿Desde cuándo empieza a regir?
Le contamos todo lo que debe saber sobre la disminución de la jornada laboral en Colombia que se hará este 2026
Varios cambios se han anunciado últimamente para beneficio de los trabajadores en el país, uno de ellos es el cambio que se dará en las horas extras nocturnas que empezarán a regir desde las 7 de la noche y otro de ellos es la disminución de las horas de la jornada laboral en el país, que pasarán de 48 horas a 42.
¿Cuándo inicia la jornada laboral de 42 horas semanales en Colombia?
Según la Ley 2001 de 2021, a partir del miércoles 15 de julio comienza a regir este ajuste en la jornada laboral semanal en el país, quedando en 42 horas. De excederse de este límite, los empleadores deberán pagar horas extra diurna o nocturna, cada una con un valor distinto.
En ese caso, también le contamos aquí en Caracol Radio de cuánto es el valor de una hora extra diurna o nocturna, teniendo en cuenta el aumento del salario mínimo:
- Valor de hora extra diurna en 2026
Ahora, teniendo en cuenta que la hora laboral con base en el salario mínimo tendrá un valor de $8.337 COP, al ser multiplicada por el recargo de hora extra diurna, que equivale a un 25%, tendrá un costo de $10.421 COP en promedio.
- Valor de hora extra nocturna en 2026
A diferencia del porcentaje de la hora diurna, actualmente el recargo es de un 75%, con lo que teniendo como base el valor de una hora laboral normal, con el aumento se establecería en un valor cercano a los $14.589 COP.
¿Cómo afecta la reducción de jornada a los trabajadores?
Disminuir a 42 horas laborales cada semana afecta de manera positiva a los trabajadores; los beneficios que están en el informe de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) son diversos, entre ellos están:
- Hay mejor balance entre el trabajo y lo personal; esto sucede porque hay más tiempo para el ocio, el descanso y los seres queridos.
- Existe menos peligro para la salud; esto previene el cansancio extremo, conocido como burnout. Además, se sabe que trabajar menos de 55 horas a la semana reduce el riesgo de enfermar gravemente.
- El sueldo no baja; por ende, el poder adquisitivo que tienen los empleados se mantiene igual.
¿Qué deben hacer las empresas para implementar la jornada de 42 horas?
- Distribución del tiempo: La empresa puede organizar las horas de forma flexible sin generar recargos, siempre dentro de lo permitido por la ley.
- Revisión de procesos: En este punto es importante identificar tareas repetidas, cuellos de botella y actividades que pueden automatizarse.
- Inversión en el capital humano: Alinear actividades de recreación, formación o bienestar; más habilidades se traducen en más eficiencia.
- Aseguramiento legal y control financiero: Llevar un registro claro de horas extra y recargos evita sobrecostos innecesarios y garantiza la trazabilidad para cualquier inspección.