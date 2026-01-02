Jornada laboral de 42 horas en Colombia 2026: ¿Desde cuándo empieza a regir?

Varios cambios se han anunciado últimamente para beneficio de los trabajadores en el país, uno de ellos es el cambio que se dará en las horas extras nocturnas que empezarán a regir desde las 7 de la noche y otro de ellos es la disminución de las horas de la jornada laboral en el país, que pasarán de 48 horas a 42.

¿Cuándo inicia la jornada laboral de 42 horas semanales en Colombia?

Según la Ley 2001 de 2021, a partir del miércoles 15 de julio comienza a regir este ajuste en la jornada laboral semanal en el país, quedando en 42 horas. De excederse de este límite, los empleadores deberán pagar horas extra diurna o nocturna, cada una con un valor distinto.

En ese caso, también le contamos aquí en Caracol Radio de cuánto es el valor de una hora extra diurna o nocturna, teniendo en cuenta el aumento del salario mínimo:

Valor de hora extra diurna en 2026

Ahora, teniendo en cuenta que la hora laboral con base en el salario mínimo tendrá un valor de $8.337 COP, al ser multiplicada por el recargo de hora extra diurna, que equivale a un 25%, tendrá un costo de $10.421 COP en promedio.

Valor de hora extra nocturna en 2026

A diferencia del porcentaje de la hora diurna, actualmente el recargo es de un 75%, con lo que teniendo como base el valor de una hora laboral normal, con el aumento se establecería en un valor cercano a los $14.589 COP.

¿Cómo afecta la reducción de jornada a los trabajadores?

Disminuir a 42 horas laborales cada semana afecta de manera positiva a los trabajadores; los beneficios que están en el informe de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) son diversos, entre ellos están:

Hay mejor balance entre el trabajo y lo personal; esto sucede porque hay más tiempo para el ocio, el descanso y los seres queridos.

esto sucede porque hay más tiempo para el ocio, el descanso y los seres queridos. Existe menos peligro para la salud; esto previene el cansancio extremo, conocido como burnout. Además, se sabe que trabajar menos de 55 horas a la semana reduce el riesgo de enfermar gravemente.

esto previene el cansancio extremo, conocido como burnout. Además, se sabe que trabajar menos de 55 horas a la semana reduce el riesgo de enfermar gravemente. El sueldo no baja; por ende, el poder adquisitivo que tienen los empleados se mantiene igual.

¿Qué deben hacer las empresas para implementar la jornada de 42 horas?