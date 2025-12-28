Un vehículo fue incinerado en la vía Tibú-La Gabarra

Norte de Santander.

En la madrugada de este domingo, un vehículo fue interceptado e incinerado por hombres armados en la vía que comunica al municipio de Tibú con el corregimiento de La Gabarra, en el Catatumbo.

El hecho se registró en medio de la compleja situación de orden público que se mantiene en esta zona rural desde el pasado miércoles, a raíz de los enfrentamientos entre el ELN y la disidencia de las Farc, lo que ha generado temor entre la población civil.

Tras lo ocurrido, continúa el desplazamiento de familias que abandonan sus veredas, así como la salida de vehículos en caravana hacia el casco urbano de Tibú, como medida de autoprotección ante el recrudecimiento de la violencia.

Hasta el momento no se ha reportado personas lesionadas por este hecho, mientras las autoridades mantienen el monitoreo de la situación en este corredor vial, considerado estratégico en la región del Catatumbo.