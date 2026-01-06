Cinco policías secuestrados en la vía que comunica a Cúcuta con Tibú en Norte de Santander

Cinco integrantes de la Policía Nacional, adscritos a distintas unidades del Departamento de Norte de Santander, fueron secuestrados en la vía que comunica a Cúcuta con Tibú, a la altura del sector La Llana; un hecho ocurrido durante las primeras horas de la mañana de este martes.

De acuerdo con la información confirmada, los uniformados se movilizaban en un autobús de servicio público y vestían completamente de civil, luego de haber disfrutado de su periodo de vacaciones de fin de año. El desplazamiento se realizaba desde Cúcuta hacia Tibú, ya que los policías se encontraban adscritos a diferentes unidades operativas ubicadas en ese territorio del departamento.

Durante el trayecto, el vehículo fue detenido en un retén ilegal instalado por hombres armados que operan en esta zona del Catatumbo, al parecer, del ELN.

Tras realizar verificaciones y establecer que entre los pasajeros viajaban miembros activos de la Policía Nacional, los sujetos armados retuvieron inicialmente a varios de ellos y posteriormente se los llevaron con rumbo desconocido.

Un reporte preliminar alertó inicialmente sobre el posible secuestro de tres uniformados, pertenecientes a las estaciones de Petrólea, Campo Dos y Tres Bocas, quienes retornaban a sus respectivas unidades tras culminar el segundo ciclo de permiso navideño.

Con el avance de las verificaciones, la información fue confirmada y ampliada, estableciendo que en total serían cinco los policías retenidos.

A esta hora, las autoridades adelantan un proceso de verificación y consolidación de la información para determinar con exactitud las circunstancias del secuestro y activar los protocolos correspondientes. El caso continúa en desarrollo, mientras se evalúan acciones operativas y de seguridad en este corredor vial, considerado uno de los más complejos en materia de orden público del departamento.