Atlético Nacional hizo oficial la salida de cuatro campeones

Atlético Nacional se prepara para lo que será un nuevo año, en el que esperan clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana y conquistar por lo menos uno de los dos títulos de liga, así como ir por el noveno título de Copa Colombia.

Para eso, el cuadro Verdolaga sigue confeccionando la nómina, al menos del primer semestre del 2026. Vale la pena mencionar que, tras el cambio de la reglamentación, Dimayor solo permite la inscripción de 25 jugadores en el plantel profesional, además de 5 juveniles.

Cuatro salidas en Nacional

En medio de esa conformación del plantel, el club dio a conocer que cuatro futbolistas no siguen en la institución: Camilo Candido, Billy Arce, Joan Castro y Facundo Batista.

Camilo Candido: Se le venció su contrato de préstamo el 31 de diciembre. Con la eventual llegada de Milton Casco a esa posición, el uruguayo no tuvo lugar en el plantel, pues el otro lateral izquierdo será Samuel Velásquez, quien volvió de su cesión procedente del Tolima. Candido ganó la Copa y la Superliga 2025.

Joan Castro: El lateral derecho estuvo dos años a préstamo desde Internacional Bogotá (antes La Equidad). Su contrato se terminó y no hubo una renovación de la cesión ni se buscó la compra de sus derechos. Con la camiseta Verdolaga ganó dos Copas, una Liga y la Superliga 2025.

Billy Arce: Llegó libre a Nacional a principios de 2025 y con un contrato por un año. No hubo renovación y el ecuatoriano tampoco demostró el mejor nivel. Disputó 37 partidos, marcó 3 goles y dio 1 asistencias. También ganó Copa y Superliga 2025 y su nombre suena con fuerza para llegar a Santa Fe.

Facundo Batista: Nacional se la jugó y lo fichó, ofreciéndole 3 años de contrato. Sin embargo, el delantero uruguayo de 26 años no convenció y antes de terminar el 2025 se sabía que Peñarol había comprado parte de sus derechos, por lo que seguirá su carrera en este club. Convirtió 4 goles en 24 partidos y ganó Copa y Superliga.

A estos cuatro jugadores, se suma Kilian Toscano, que salió a préstamo a Santa Fe, y Marino Hinestroza, quien ya dio señales de despedida del club y manifestó sus deseos de ir al exterior, con Boca Juniors como su prioridad y con el que ha habido una larga novela al respecto de su fichaje.

Nacional espera por sus fichajes

El equipo antioqueño espera anunciar a dos jugadores. El primero, con el anuncio adelantado, es Milton Casco, lateral izquierdo con pasado en River Plate que llegaría en calidad de agente libre y firmaría contrato por un año, ocupando el lugar de Camilo Candido.

El segundo jugador, que incluso ya se unió a la pretemporada Verdolaga, es el extremo Nicolás Rodríguez, quien llegará en calidad de préstamo desde Orlando City de Estados Unidos.

También llegará el arquero Kevin Cataño, que fue una de las figuras de Real Cundinamarca y su traspaso fue confirmado por el presidente del club cundinamarqués, Nicolás Baena.

Además, se está por finiquitar la vinculación definitiva de Alfredo Morelos, quien sigue perteneciendo a Santos de Brasil y deberán buscar otro lateral derecho que compita con Andrés Román.