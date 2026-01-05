Los mejores equipos de América en 2025, según la IFFHS: un colombiano entre los 10 primeros

Fútbol

Nueve clubes del país lograron ingresar al selecto listado.

La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, mejor conocida como la IFFHS, dio a conocer el listado de los mejores equipos de cada confederación a lo largo del 2025.

En CONMEBOL, correspondiente a los clubes sudamericanos, lidera el Flamengo de Jorge Carrascal, vigente campeón de la Copa Libertadores y el Brasileirao. Por otro lado, en la CONCACAF, correspondiente a los equipos de Norteamérica y el Caribe, comanda el Cruz Azul de Kevin Mier, Willer Ditta y Miguel Ángel Borja.

Respecto a los equipos colombianos, Atlético Nacional es el mejor posicionado al sumar 229.5 puntos y posicionarse en la sexta casilla del escalafón continental. A pesar de no haber ganado algún título de Liga, el verde se consagró por tercera vez consecutiva en la Copa Colombia y conquistó la Superliga; en Copa Libertadores, fue eliminado por São Paulo en los octavos de final.

La gran sorpresa es Once Caldas, de brillante rendimiento en la Copa Sudamericana. El cuadro manizaleño llegó hasta los cuartos de final de la mano de un sensacional Dayro Moreno, lo cual lo llevó a alcanzar las 202 unidades y ubicarse así en la undécima posición del ranking.

Mejores equipos de América en 2025

Pos.EquipoPaísPuntos
1.FlamengoBrasil400
2.PalmeirasBrasil378
3.FluminenseBrasil314
4.BotafogoBrasil264
5.RacingArgentina234
6.Atlético NacionalColombia229.5
7.Liga de QuitoEcuador216.5
8.Atlético MineiroBrasil216
9.River PlateArgentina210
10.LanúsArgentina208

Los mejores equipos colombianos del 2025

El listado que comprende a 60 clubes provenientes de CONMEBOL y CONCACAF, cuenta con nueve equipos colombianos. El mejor, como se mencionó anteriormente, fue Atlético Nacional, seguido por Once Caldas y América de Cali, mientras que el último en meterse al listado fue Millonarios.

Repase a continuación la ubicación de cada escuadra nacional:

PosiciónEquipo
6.Atlético Nacional
11.Once Caldas
16.América de Cali
29.Atlético Bucaramanga
34.Independiente Medellín
41.Deportes Tolima
45.Independiente Santa Fe
49.Junior de Barranquilla
53.Millonarios

