Los mejores equipos de América en 2025, según la IFFHS: un colombiano entre los 10 primeros / Colprensa

La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, mejor conocida como la IFFHS, dio a conocer el listado de los mejores equipos de cada confederación a lo largo del 2025.

En CONMEBOL, correspondiente a los clubes sudamericanos, lidera el Flamengo de Jorge Carrascal, vigente campeón de la Copa Libertadores y el Brasileirao. Por otro lado, en la CONCACAF, correspondiente a los equipos de Norteamérica y el Caribe, comanda el Cruz Azul de Kevin Mier, Willer Ditta y Miguel Ángel Borja.

Respecto a los equipos colombianos, Atlético Nacional es el mejor posicionado al sumar 229.5 puntos y posicionarse en la sexta casilla del escalafón continental. A pesar de no haber ganado algún título de Liga, el verde se consagró por tercera vez consecutiva en la Copa Colombia y conquistó la Superliga; en Copa Libertadores, fue eliminado por São Paulo en los octavos de final.

La gran sorpresa es Once Caldas, de brillante rendimiento en la Copa Sudamericana. El cuadro manizaleño llegó hasta los cuartos de final de la mano de un sensacional Dayro Moreno, lo cual lo llevó a alcanzar las 202 unidades y ubicarse así en la undécima posición del ranking.

Mejores equipos de América en 2025

Pos. Equipo País Puntos 1. Flamengo Brasil 400 2. Palmeiras Brasil 378 3. Fluminense Brasil 314 4. Botafogo Brasil 264 5. Racing Argentina 234 6. Atlético Nacional Colombia 229.5 7. Liga de Quito Ecuador 216.5 8. Atlético Mineiro Brasil 216 9. River Plate Argentina 210 10. Lanús Argentina 208

Los mejores equipos colombianos del 2025

El listado que comprende a 60 clubes provenientes de CONMEBOL y CONCACAF, cuenta con nueve equipos colombianos. El mejor, como se mencionó anteriormente, fue Atlético Nacional, seguido por Once Caldas y América de Cali, mientras que el último en meterse al listado fue Millonarios.

Repase a continuación la ubicación de cada escuadra nacional: