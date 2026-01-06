¿Marino Hinestroza entró en rebeldía con Atlético Nacional?

El inicio del 2026 no ha traído certezas para Marino Hinestroza, quien aún no define su futuro tras consagrarse campeón de la Copa Colombia 2025 con Atlético Nacional y despedirse de la hinchada verdolaga. El traspaso al fútbol argentino sigue sin concretarse.

La llegada del delantero a Boca Juniors estaba prácticamente por cerrada, según versiones de prensa que indicaron que se había pactado en 5 millones de dólares el acuerdo. Desde Argentina se daba por hecho que el colombiano sería el primer refuerzo del Xeneize para afrontar la temporada 2026, en la que competirán en los torneos locales y la Copa Libertadores, mientras que en Colombia se manejaba la versión de que no había trato.

En Argentina apuntaban a que Hinestroza tendría un contrato hasta 2029 y solo restaba la firma del jugador para oficializar la negociación. Sin embargo, el anuncio presentando al colombiano como nuevo jugador del Boca nunca llegó y la operación comenzó a estancarse.

Mientras tanto, Boca Juniors inició la pretemporada sin presentar nuevas incorporaciones, a la espera de cerrar la contratación de Marino Hinestroza, quien era considerado el fichaje principal del club para el nuevo año.

Vale mencionar, que tanto Alfredo Morelos como Marino Hinestroza, no estuvieron en los primeros entrenamientos de Atlético Nacional (se desconoce si se trató de un permiso especial en el caso de Marino) y Boca Juniors, por su parte dejaría de insistir en el fichaje del colombiano y se enfocarían en buscar otro refuerzo para afrontar la Copa Libertadores 2026, según reveló TyC Sports.

“Desde el conjunto colombiano no aceptaron las condiciones de Boca, mientras que el Xeneize tampoco quiere hacer un esfuerzo mayor“, se lee en la publicación.