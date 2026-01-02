Nacional hará uso de la opción de compra por Alfredo Morelos: ¿Cuánto pagará y hasta cuándo estará?

Atlético Nacional tuvo un 2025 plagado de altibajos. El conjunto antioqueño participó en la Copa Libertadores 2025, pero quedó eliminado tras caer en la serie de penales (4-5) frente a São Paulo. No obstante, logró cerrar el año con un balance positivo al consagrarse campeón de la Copa Colombia, luego de vencer a Independiente Medellín, defender el título y coronarse tricampeón del certamen.

El Verdolaga no logró conseguir un cupo a la Copa Libertadores del 2026, debido a que necesitaba que Deportes Tolima levantará el título en la Liga Colombiana-II, pero fue Junior el que se coronó campeón y competirá en la fase de grupos del torneo continental, al igual que Independiente Santa Fe. Por esta razón, a Nacional solo le alcanzó para asegurar su participación en la Copa Sudamericana.

Cabe recordar que la última vez que el equipo paisa se quedó fuera de la Copa Libertadores, fue en el 2020, año en que también disputó la Sudamericana gracias a la tabla de reclasificación.

Nacional hará uso de la opción de compra por Alfredo Morelos

Alfredo Morelos se encontraba a préstamo en Atlético Nacional, ya que sus derechos deportivos pertenecían al Santos de Brasil. El delantero se convirtió en el máximo goleador del conjunto antioqueño durante la temporada 2025 y logró mantenerse a flote. Aunque su contrato finalizaba el pasado 31 de diciembre, fue renovado hasta finales de 2028.

Según se informó en la mañana de este viernes 2 de enero, Atlético Nacional habría llegado a un acuerdo con Santos para adquirir de manera definitiva al atacante. El club verdolaga negoció el 60 % de los derechos deportivos del jugador, de acuerdo con lo revelado por el periodista Juan David Londoño.

El acuerdo entre ambos equipos contempla un pago de 2,3 millones de dólares por el ‘Búfalo’, y solo restan detalles administrativos para cerrar oficialmente una negociación que ya se encuentra en su etapa final.