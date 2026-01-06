Abren inscripciones para el Festival Vallenato 2026: así puede participar

Con la llegada de los Reyes Magos, los acordeones vuelven a sonar. Desde el martes 6 de enero de 2026, la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata abrió oficialmente las inscripciones para los concursos de la versión 59 del evento más importante del folclor vallenato, que este año rendirá homenaje al Binomio de Oro de América, integrado por Israel Romero y el fallecido Rafael Orozco.

Las inscripciones estarán habilitadas hasta el viernes 6 de marzo a las 6:00 de la tarde y podrán realizarse de manera presencial en las oficinas de la Fundación en Valledupar, a través de correo certificado o por el correo electrónico inscripcionesfesvallenato@gmail.com.

Categorías habilitadas y fechas clave

Los concursantes podrán inscribirse en las categorías de Acordeón Profesional, Acordeonera Mayor, Canción Vallenata Inédita, Piqueria Mayor, Acordeón Aficionado, Acordeón Juvenil, Acordeón Infantil, Acordeonera Menor, Piqueria Infantil y Piloneras en las modalidades Mayor, Juvenil e Infantil.

La organización aclaró que, una vez cerradas las inscripciones, los cambios de cajeros, guacharaqueros o cantantes acompañantes solo se podrán realizar hasta el 13 de marzo. Además, los concursantes no podrán repetir canciones en los cuatro aires tradicionales del vallenato —paseo, merengue, son y puya— durante las diferentes rondas del concurso.

Festival, artistas invitados y homenaje vallenato

El Festival de la Leyenda Vallenata se llevará a cabo del 29 de abril al 2 de mayo de 2026 y contará con una nómina de artistas invitados entre los que se destacan J Balvin, Silvestre Dangond, quien cerrará su gira El último baile, y la Orquesta Guayacán.

El presidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, Rodolfo Molina Araújo, extendió la invitación a músicos, compositores y verseadores de todo el país para que participen y continúen preservando el vallenato raizal.