Dos jóvenes fueron asesinados, en Soledad, Atlántico: la Policía investiga

En la noche de este lunes 5 de enero, dos jóvenes fueron asesinados con arma de fuego en el barrio Los Cedros, de Soledad, Atlántico.

El caso ocurrió en la calle 74A con carrera 16A, donde, según la Policía, las víctimas se encontraban departiendo en la terraza de una vivienda cuando fueron abordadas por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta de color blanco.

En ese momento, el parrillero desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones, causando heridas a los que se encontraban en el lugar. Posteriormente, los agresores emprendieron la huida con rumbo desconocido.

Las víctimas fueron identificadas como Juan Camilo Gómez, de 19 años, y Juan José Correa García, de 21.

En el mismo hecho resultó lesionado Andrés Felipe Cerpa, de 22 años, quien está siendo atendido en la Clínica Los Almendros.