Conductores denuncian retenes ilegales y extorsiones en la vía Barranquilla–Santa Marta

Conductores y transportadores que transitan por la Troncal del Caribe, en el tramo que conecta Barranquilla con Ciénaga, denunciaron la presencia de retenes ilegales instalados por grupos de personas encapuchadas, quienes detienen vehículos y exigen dinero a cambio de dejarlos continuar su recorrido. La situación ha generado preocupación entre los usuarios frecuentes de esta vía estratégica del Caribe colombiano.

Denuncia cerca del peaje de Tasajera

Las quejas surgieron tras hechos ocurridos a pocos metros del peaje de Tasajera, en jurisdicción del municipio de Sitionuevo, en el departamento del Magdalena, donde el abogado José Humberto Torres, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) para Magdalena y Atlántico, aseguró que fue retenido junto a centenares de conductores y presionado a pagar hasta 30 mil pesos por vehículo para seguir su camino.

A través de su cuenta en la red social X, Torres compartió imágenes de los supuestos responsables y afirmó incluso tener identificado al presunto jefe del grupo que estaría detrás de esos cobros ilegales, que según los denunciantes se han presentado en más de una ocasión en esta ruta.

Llamado urgente a las autoridades

Frente a esta situación, el director de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Héctor Carbonell, exigió una respuesta inmediata de las autoridades para garantizar la seguridad y la libre movilidad en esta importante vía nacional.

“Sí, efectivamente, como gremio hemos evidenciado y denunciado en repetidas ocasiones estas prácticas delincuenciales, cuyos responsables incluso ya están identificados. Lo que ocurre en este sector es, sin duda, una extorsión directa contra los conductores. Se trata de personas con comportamientos violentos, lo que incrementa el riesgo para quienes transitan por la vía. Por eso, hacemos un llamado urgente a las autoridades civiles y de Policía para que actúen, realicen las capturas correspondientes y asuman el control de la situación. Esto es bastante grave y, de no intervenirse a tiempo, podría desencadenar una tragedia. No se puede permitir que continúen estas acciones en la vía Barranquilla–Santa Marta, que representan un peligro real para las familias y para todos los usuarios de este corredor vial”.

Por su parte, los conductores afectados señalaron que estos retenes no solo representan pérdidas económicas, sino que también generan congestión vehicular, retrasos y un ambiente de tensión e inseguridad, ya que muchos optan por pagar por temor a represalias o ante la falta de una reacción oportuna por parte de las autoridades competentes.